„Fantasia“: Heiße Show mit Eiskönigin

Zirkusluft weht durch die Stadt. Auf dem Dr. Paul-Rosenbaum-Platz hat „Circus Fantasia“ sein funkelnagelneues Zelt aufgeschlagen. „Wir hatten rund zweieinhalb Jahre Zeit, um unser neues Galaprogramm in unserer aktuellen Show einzuüben“, lädt Direktor Danny Trumpf ein.

Die Show besteht aus toller Zirkuskunst, angefangen mit der Jonglage. Allerdings werde hier, so der Direktor, mächtig Wert auf das Tempo gelegt. Und: „Die Akrobatik am Ringtrapez ist einfach atemberaubend“, verspricht Danny Trumpf.

Spaghetti und die tanzenden Teller

Natürlich darf beim Zirkus der Clown nicht fehlen. Spaghetti und seine tanzenden Teller bringen nicht nur die Kinder zum Lachen. Den Atem stocken lässt Seiltänzerin Laura Renz, die sich auch als anscheinend knochenlose Akrobatin präsentiert. Ebenso dabei Eiskönigin Elsa und ihr Freund Olaf, alias Miriam Schmidt.

„Wir haben nur Tiere aus Nachzuchten. Und nicht wenige von den Exoten kommen aus Auffangstationen“, stellt Danny Trumpf klar. Damit biete der Traditionszirkus diesen Tieren noch eine weitgehend artgerechte Haltung. Zum Beispiel dem Tigerpython „Anna“, der seit sieben Jahren das Team bereichert. Zum bunten Manegen-Mix gehören ebenso edle Rassepferde, Ponys und die lustig-frechen Ziegen.

Spektakulär ist nach Auskunft der Zirkusfamilie die Indiana-Jones-Show. Die verspricht die Begegnung mit großen und kleinen Reptilien und beinhaltet nicht zuletzt einen buchstäblich heißen Auftritt des Feuerspuckers. Besonders stolz, so der Zirkusdirektor, sei man auf das Tropenhaus auf Rädern, Darin wohnen verschiedene Arten von Reptilien, Amphibien, Insekten, Bartagame, Vogelspinnen, Nattern, Kaimane und die Riesenschlange: „Die liebe Schlange Anna“, lacht Danny Trumpf.

Licht- und Lasershow

Ergänzt wird die Aufführung durch eine moderne Licht- und Lasershow. Die Zirkusleute versprechen ein Feuerwerk der internationalen Manegenkunst mit besonderem Ambiente für die ganze Familie.

Premiere ist am heutigen Donnerstag um 16 Uhr (Familientag), weitere Vorstellungen sind am Freitag um 16 Uhr (Familientag), am Samstag um 14 und 17 Uhr, am Sonntag um 11 und 14 Uhr, Montag (28. März) um 16 Uhr (Familientag), Donnerstag (31.März) um 16 Uhr (Familientag), Freitag (1. April, 16 Uhr (Familientag), Samstag (2. April) um 14 und 17 Uhr, Sonntag (3. April) um 11 Uhr.