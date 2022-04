Fassaden sollen in Blau-Gelb leuchten

Am Freitag (8. April) werden bekannte Einrichtungen wie das Kunstmuseum, das Rathaus, Volkshochschule und Familienbildungsstätte, Bürgerzentrum Schuhfabrik sowie Kirchen aus Solidarität mit den Ukrainern in den Nationalfarben des von russischen Truppen überfallenen Landes angeleuchtet.

„Ursprünglich hatten wir nur an das Kunstmuseum gedacht“, sagte Maria Kessing am Freitag bei einem Pressegespräch im Alten Rathaus. Aber dann sei von FBS-Leiter Lars Koenig der Vorschlag gekommen, den Kreis der Teilnehmer zu erweitern. Deshalb seien noch andere angesprochen worden. Unter anderem hätten auch Kaufleute wie Raphael Fischer ihre Mitwirkung an der Aktion in Aussicht gestellt.

Eröffnung mit musikalischer Begleitung

Am Aktionstag soll um 20 Uhr eine kleine Eröffnung am Kunstmuseum, das sich ebenfalls in Blau-Gelb präsentieren wird, stattfinden. Anne-Kathrin Hoffmann-Quittek (Gesang) und Eduard Oldenburger (Gitarre) werden den Auftakt musikalisch begleiten. Dem schließt sich ein Rundgang zu verschiedenen Stationen wie dem Rathaus, der VHS am Markt, der Familienbildungsstätte und dem Bürgerzentrum an. Auch mit den Kirchen sei man noch im Gespräch, führte die Sprecherin des Bündnisses weiter aus. Benedikt Ruhmöller ergänzte, dass sich auch Innosozial beteiligen werde. Mit der Aktion wollen die Ahlener Initiatoren auch Solidarität mit den Kultur- und Medienschaffenden in der Ukraine und in Russland zeigen, die ihre Berufe nicht mehr oder nur unter sehr erschwerten Bedingungen ausüben könnten.

Das Bündnis will auch, so Maria Kessing, am Haldenkreuzweg am kommenden Samstag (9. April) teilnehmen. Die nächste eigene Aktion kündigte sie für den darauf folgenden Samstag (16. April) an, wenn das Bündnis zu einem „Gang für den Frieden“ durch den Ostenstadtteil einlade. Startpunkt soll um 11 Uhr auf dem Glückaufplatz sein und das Ziel gegen 13 Uhr im Park an der Beckumer Straße erreicht werden. Ahlener Musiker würden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort mit Friedensliedern empfangen.