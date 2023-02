Fasten für die Klimgerechtigkeit

„So viel Du brauchst“ ist das Motto der kommenden Fastenaktion der Kirchengemeinde St. Bartholomäus. „Die gliedert sich in drei Bereiche“, sagt Stadtpfarrer Dr. Ludger Kaulig. So bleibt die Mitmachaktion für das Sozialkaufhaus, der Warenkorb der Caritas, in Ahlen. Mit Misereor geht der Blick nach Süden, genauer nach Madagaskar. „Fasten für den Klimaschutz und die Klimagerechtigkeit“ ist der dritte Teil und läuft mit der Aktion Klimafasten und dem Bistum Münster.

„Wer will, kann seine Spende mit in den Gottesdienst bringen und in der Kirche ablegen“, führt Maria Dückinghaus vom Kirchortteam St. Elisabeth aus. Denn das Sozialkaufhaus der Caritas hat einen ständigen Mangel an haltbaren Nahrungsmitteln wie Nudeln oder Konserven. „Hier wollen wir ansetzen und dabei helfen“, so Dückinghaus. Wenn jeder Besucher der Sonntagsgottesdienste zum Beispiel ein Paket Nudeln für weniger als einen Euro mitbringt, wäre der Bedarf des Warenkorbs an Nudeln bis etwa zu den Sommerferien gedeckt. „Im Pfarrbrief und auf der Internetseite der Gemeinde steht, was in welcher Fastenwoche besonders gefragt ist“, ergänzt Maria Dückinghaus.

Bericht über Madagaskar

„Madagaskar ist ein Land, von dem wir wenig wissen“, macht Birgit Ruhmöller vom Kirchortteam St. Bartholomäus deutlich. Darum wird die große Insel im Südosten des afrikanischen Kontinents den Besuchern der Sonntagsgottesdienste nähergebracht. „Zahlen, Daten und Fakten, aber auch die Lebensgeschichten von Frauen, die sich für eine Verbesserung der Verhältnisse dort einsetzen“, fügt Birgit Ruhmöller an. Am 20. März (Montag) um 19.30 Uhr wird Dr. Julia Schulze Rötering einen fundierten Bericht über das Land geben. Sie lebte und arbeitete dort. Davon und von den Menschen wird der Bericht im Barthelhof handeln.

„Das dritte Bein der Fastenaktion ist das Klimafasten“, stellt Pfarrer Dr. Kaulig heraus. Dessen Folgen verstärken Armut, Hunger und Ungerechtigkeit in der ganzen Welt. Dem setzt die Aktion Klimafasten ein Programm entgegen, das vom Bistum und Misereor unterstützt wird. „Jede Woche gibt es ein anderes Thema. Umweltschutz, den jeder für sich umsetzen kann“, ergänzt der Pfarrer. Informationen, was wann angesagt ist, finden sich im Pfarrbrief, auf der Homepage der Gemeinde und unter www.klimafasten.de.