Feiern ist heute wichtiger denn je

Karneval in Krisenzeiten? Gerade jetzt, findet Pfarrer Willi Stroband. Bei der karnevalistischen Messe in St. Josef machte er sich für die Narretei stark.

Prinzenmesse mit Pfarrer Willi Stroband in St. Josef

Prinz Ossi I. (2.v.l.) und sein närrisches Gefolge nach dem Einzug in die St.-Josef-Kirche zur karnevalistischen Messe

Ausschlafen nach einer langen Gala-Prunksitzung des ACC? Nicht bei Ahlens Stadtprinz Ossi I. Für Seine Tollität stand am Sonntagvormittag – nur wenige Stunden nach dem rauschenden Fest – schon wieder ein Termin auf der Agenda: die karnevalistische Messe in der St.-Josef-Kirche. Anzeichen von Müdigkeit? Nicht vorhanden. Zielsicher zog Ossi I. mit mehreren Dutzend Närrinnen und Narren im Gefolge in das Gotteshaus ein, während die Happy Trumpets „Ohne Karneval können wir nicht sein“ intonierten. Eine Kondition, die auch Pfarrer Willi Stroband beeindruckte: „Der Einzug ist nach dem gestrigen Galaabend unfallfrei geglückt“, konstatierte er zu Beginn dieser ganz besonderen Messe.

Vorstellung von Ossi I.

Eine feste Tradition Willi Strobands in der Prinzenmesse ist es, die amtierende Tollität vorzustellen. Lebendig und pointenreich schilderte er, wie Ossi I. einst seine Herzdame kennenlernte und ging natürlich auch darauf ein, für welchen Fußballverein er die Daumen drückt: Zur Freude Willi Strobands ist dies der FC Schalke 04. Im Ahlener Karneval ist Michael Osthöver ein bekanntes Gesicht: Er trainierte viele Garden, Tanzmariechen, Tanzduos sowie auch einige Prinzengarden. Zudem war er im Jahr 1998 Standartenträger des Ahlener Dreigestirns unter Robert II. (Becker). „Könntest du das heute noch?“, wollte der Pfarrer wissen: Prinz Ossi I. ließ sich nicht zweimal bitten und schwenkte die Standarte so sicher wie einst vor 25 Jahren – und das trotz des angesprochenen Schlafdefizits.

Pfarrer Willi Stroband leitete die karnevalistische Messe. Foto: Martin Feldhaus

Karneval in einer Zeit, die geprägt ist von Krieg, Energiekrise und vielen weiteren geopolitischen Problemen: „Haben wir nicht andere Sorgen?“, griff Willi Stroband eine Frage mancher Skeptiker auf – und machte sich für den Karneval stark: Der sei keine Sorge, sondern cool und wichtiger denn je. „Feiern ist das einzige, das einen aufrechthalten kann“, betonte er. „Ich werde Rosenmontag am Straßenrand stehen und euch allen zujubeln“, versprach Willi Stroband den Jecken der Narhalla Ahlensis, für die die großen Höhepunkte der Karnevalssession immer näher rücken: „Lasst uns miteinander feiern gegen den Wahnsinn in der Welt“, appellierte er. Eine Aufforderung, der die versammelten Karnevalsgesellschaften Ahlens nach der karnevalistischen Messe gleich Taten folgen ließen: Begleitet vom Laridah-Marsch, den die Happy Trumpets gewohnt schwungvoll intonierten, zogen sie aus der St. Josef-Kirche aus und der Hochphase des karnevalistischen Frohsinns entgegen.