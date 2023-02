Feiern, schunkeln, ausgelassen sein

Die Gäste des Seniorenkarnevals am 12. Februar in der Stadthalle dürfen sich auf artistischen Showtanz, die närrischen Regenten und den beliebten Lokalmatadoren DJ Ralf Doodt freuen. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Tageskasse.

Im Rahmen des städtischen Seniorenprogramms feiert die Generation 50 plus endlich wieder ihren traditionellen Karneval. „Ahlensia Helau“ heißt es am Sonntag (12. Februar) ab 14.30 Uhr in der Stadthalle, in der ein unterhaltsames Programm für gute Laune sorgen wird. Einlass ist ab 13.30 Uhr.

Hochkarätiges Programm

Der Bürgerausschuss zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS) hat dazu eine hochkarätige Nummernfolge zusammengestellt, bei der sich Seine Tollität, Prinz Ossi I., mit der Prinzengarde ein Stelldichein geben wird. Alle Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf artistischen Showtanz, eine Stippvisite des Kinderprinzenpaares sowie den beliebten Lokalmatadoren DJ Ralf Doodt freuen: „Nach dem Motto mitfeiern, mitsingen und schunkeln bis die Bude kracht“, frohlockt Anne Althaus von der städtischen Leitstelle „Älter werden in Ahlen“. Zudem verrät sie, dass der BAS noch eine ganz besondere Überraschung parat habe, die die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern werde.

Karten können noch bis Freitag (10. Februar) im Rathauspavillon für fünf Euro pro Person erworben werden. Auch die Tageskasse der Stadthalle wird zur Karnevalssitzung geöffnet sein. Weitere Auskünfte erteilt Anne Althaus in der Leitstelle unter Telefon 5 97 43 oder per Mail an althausa@stadt.ahlen.de.