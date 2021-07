Feuchttücher nicht kleinzukriegen

Ab in sechs Meter Tiefe: Detlef Bergmeier ist für eine Stunde verschwunden, um die Pumpstation am Klärweg von Störstoffen zu befreien.

Schon mal versucht, ein Feuchttuch zu zerreißen? „Dürfte schwer fallen“, mutmaßt Peter Füchtenhans, Einsatzleiter Kanalbetrieb bei den Ahlener Umweltbetrieben. „Das gleiche Problem haben unsere Pumpen. Die kriegen sie auch nicht kaputt.“ Die Folge: Maschinenausfall! Damit es nicht so weit kommt, steigen Mitarbeiter des Abwasserwerks an diesem Dienstag der Pumpstation vor dem Klärwerk in die Tiefe. Ein Routineeinsatz mit vergleichsweise geringer Ausbeute. Das, was an Störstoffen rausgeholt wird, würde aber noch 20 Badewannen füllen.