Feuerwehr bewahrt ganze Familie vor CO-Vergiftung

Einsatz in der sprichwörtlich letzten Minute: Hätte ein Mann nicht über Unwohlsein geklagt, wäre der Defekt einer Gastherme sicher nicht mehr rechtzeitig aufgefallen. Eine ganze Familie wurde somit vor einer CO-Vergiftung bewahrt.

Defekte Gastherme an der Mörikestraße

Das war haarscharf: Weil der Rettungsdienst am Freitagnachmittag zur Behandlung eines Familienvaters gerufen wurde, fiel der Defekt einer Gastherme auf. „Unser CO-Warner schlug an“, sagt Einsatzleiter Thomas Wittenbrink. Vier Personen mussten daraufhin ins Krankenhaus transportiert werden, wurden damit in letzter Minute vor Vergiftung bewahrt.

Mann klagte über Unwohlsein

Gegen 16:45 erreichte die Einsatzzentrale der Feuerwehr ein Notruf: „Ein Mann klagte über Unwohlsein“, so der Feuerwehrsprecher. Daraufhin habe sich ein Rettungswagen auf den Weg in die Mörikestraße gemacht. Beim Betreten des Mehrfamilienhauses schlug bereits der CO-Melder des Rettungsdienstes Alarm. Umgehend wurde das Gebäude geräumt.

„Ein Angriffstrupp unter Atemschutz lüftete zunächst das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter und ging anschließend ins Haus“, berichtet Wittenbrink. „Die Messungen bestätigten den erhöhten CO-Gehalt in der Luft.“ Auch angrenzende Wohnungen seien durchgemessen worden.

Einsatz an der Mörikestraße Foto: Christian Wolff

Der 50-jährige Bewohner wurde sofort durch den Rettungsdienst erstversorgt. Sein Gesundheitszustand war für einen Moment kritisch und hätte sich innerhalb weniger Sekunden dramatisch verschlechtern können, hieß es vor Ort. Nach der Erstversorgung wurde der Patient anschließend in die Intensivstation eingeliefert. Auch bei zwei Kindern sowie ihrer Mutter konnte eine erhöhte Konzentration an Kohlenmonoxid im Blut festgestellt werden. Der Rettungsdienst brachte diese in die Kinderklinik. Auch die Mutter verblieb anschließend zur weiteren Untersuchung im St.-Franziskus-Hospital.

Ursache: Defekte Gastherme

Im Einsatz waren neben den hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr auch vier Rettungswagen sowie ein Notarzt aus Ahlen und einer aus Sendenhorst. Die Ursache für den Kohlenmonoxidaustritt liegt nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr in einer defekten Gastherme im Badezimmer.