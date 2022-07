Feuerwehr eilt zur Abkühlung herbei

Ein Brandalarm beim Mammutspiel im Sportpark Nord rief am vierten Tag die Feuerwehr auf den Plan. Doch schnell stellte sich heraus, dass alles, was brannte, die Sonne war. Aber wo das Einsatzfahrzeug schon mal zu Besuch war, konnten die aufgeheizten Bewohner der Kontinente gleich abgekühlt werden. Manch ein altgedienter Mammutianer erinnerte sich an das Jahr 2018 zurück, als die Spiele zur Hitzeschlacht wurden.

Über 30 Grad Celsius im Olympischen Dorf

Das Organisationsteam war gut vorbereitet und reagierte umgehend auf die neue Wettersituation mit über 30 Grad Celsius. Schon zum „Warm-up“, das eigentlich gar nicht nötig war, es fror ja niemand, wurden die ersten Mini-Pools verteilt, die – vor der Bühne über den Köpfen gehalten – für Schatten sorgten. Später wurden sie dann gut verteilt im olympischen Dorf mit kühlem Nass befüllt. Die beiden Betreuer Finn und Darius, dieses Jahr erstmalig im Team, erhielten ihre Bühnentaufe, indem sie Moderatorin Miri beim „Go Olympia Go“ unterstützten.

Tag vier bei den Mammutspielen Der vierte Tag der Mammutspiele in Ahlen war ein ganz heißer. Abkühlung im Schatten oder aus dem Feuerwehrschlauch stand neben vielen Aktivitäten hoch im Kurs. Foto: Ralf Steinhorst Für das Aufwärmprogramm selbst waren die Neuseeländer zuständig, die sich nach dem Piratentanz mit Betreuer Thorsten als Ehrenmaori verstärkten. Der mimte die Ureinwohner mit seinem „Kabate Kabate Huu“ so gut, dass vor der Bühne richtig Party aufkam. Noch war da die Hitze nicht bei jedem angekommen, was sich schnell änderte.

Wassereis für 10 Cent

Wassereis bei Betreuerin Ina am Kiosk war schnell der Renner. Wie bei den Bewohnern Maxi und Maxi. „Das kostet hier nur zehn Cent“, hatte einer der beiden schon in den letzten Tagen das Angebot genossen. Während Orga-Leiter Markus Beckmann wieder einen Haken auf seiner Checkliste setzen konnte: „Ich habe gerade einen Afrikaner nach Afrika transferiert.“ Was eigentlich auch naheliegend ist. Während ein Teil der Bewohner wieder ins erfrischende kühle Nass im Freibad wechselte, dort stand der Synchronschwimmwettbewerb an, zog ein anderer Teil ins Stadion zum Burgballwettkampf, einer Völkerballvariante.

Jenga-Wettbewerb im Schatten

Wer da nicht unbedingt spielen musste, setzte sich ganz schnell auf die Tribüne in den Schatten. Den hatten die Spieler des Jenga-Wettbewerbs automatisch gebucht, weil sie im Zelt spielten. Dort waren die Temperaturen gut erträglich.

Am späten Vormittag tauchte der Besuch mit Blaulicht am Hintertor des Olympischen Dorfes auf. „Wir haben 2000 Liter Wasser dabei“, verriet Stadtbrandinspektor Christoph Faust, der sich mit seiner Frau, Brandoberin­spektorin Susanne Faust, aufgemacht hatte. Die Kinder genossen die Dusche mit lautem Geschrei. Ob es eine Wiederholung gibt? Das sei nicht ausgeschlossen, war auch Christoph Faust von der Wassergaudi begeistert.