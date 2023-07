Brand in Mehrfamilienhaus – Feuerwehr rettet Katze 

Flammen und Rauch aus einem Mehrfamilienhaus im Ahlener Osten: Der Einsatz der Feuerwehr, der am Sonntag zahlreiche Kräfte auf den Plan rief, entwickelte sich außerdem zu einer dramatischen Tierrettung. Eine Katze befand sich nämlich noch mitten in einer verqualmten Wohnung.

Die Ahlener Feuerwehr hat einer Katze das Leben gerettet. Das Haustier hatte sich in einer brennenden Wohnung eines Mehrfamilienhauses versteckt und war bereits arg benommen.

Unter dem Stichwort „Feuer – Menschenleben in Gefahr“ rückten am Sonntag zwei Züge der Feuerwehr Ahlen zum Halskeweg in den Ahlener Osten aus. Die Feuerwehr wurde gegen 16:15 zu einem Wohnungsbrand alarmiert.

Schon bevor klar war, was eigentlich passiert ist, bekamen die Kräfte der Feuerwehr Ahlen einen Voralarm, der in der Regel nichts Gutes ahnen lässt. Vor Ort schlugen bereits die Flammen aus den Fenstern im ersten Obergeschoss.

Tier versteckte sich unter Kleidungsstück

Ein Trupp begann zunächst mit einem Löschangriff von außen. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz ging derweil mit einem C-Strahl-Rohr in die Brandwohnung vor und begann mit der Brandbekämpfung. Es wurde versichert, dass sich die Bewohnerin nicht mehr in der Wohnung befinden soll, dennoch blieb die Suche nach Vermissten im Inneren nicht erfolglos: Unter einem Kleidungsstück hatte sich eine Katze versteckt. Diese war aufgrund von Rauchgasen schon stark benommen und wurde daher sofort ins Freie gebracht. Der Rettungsdienst versorgte das Haustier mit frischem Sauerstoff, worauf es kurze Zeit später wieder putzlebendig wurde und in eine Nachbargasse flüchtete. Augenscheinlich hat die Katze ihr Leben den Einsatzkräften der Feuerwehr Ahlen zu verdanken.

Zwei Trupps unter Atemschutz machten sich am Halskeweg an die Arbeit. Foto: Feuerwehr

Gefunden wurde der flauschige Vierbeiner durch die aufmerksamen Wehrleute, die parallel dazu gegen das Feuer ankämpften. Das Feuer, welches vermutlich im Schlafzimmer entstanden war, konnte schnell gelöscht werden, jedoch ließ die starke Hitze Rollläden und Fenster bersten. Auch der Rauch, der durch die Wohnungen zog, ist verantwortlich dafür, dass Teile des Hauses für mehrere Wochen nicht mehr bewohnbar sein werden.

Einsatz am Halskeweg. Foto: Feuerwehr

Brandermittler der Polizei machten sich anschließend auf die Suche nach der genauen Brandursache. Personen wurden nicht verletzt.