Feuerwerk mit Flachwitzen

Mit Markus Krebs gastierte am Montagabend ein Schwergewicht der deutschen Comedyszene in Ahlen. Mit seinem Biergarten-Best-of-Programm begeisterte er rund 550 Fans im Sportpark Nord.

„Der Mann hinter dem Bauch“ war schon lange vor Beginn der Show vor Ort und ließ sich als Fußballfan erst einmal auf den aktuellen Stand in Sachen Ahlener Fußball bringen, ehe er sich mit Eventmanager Moritz Kickermann auf den Rasen begab und sich 15 Minuten „warm“ machte. „Fragt die Leute, die schon hier waren. Ich hab den Ball erstmal direkt in den Winkel geballert“, feierte er sich zu Beginn der Show. Stilecht erschien der Comedian auf der Bühne mit seiner Sonnenbrille und der legendären schwarzen Wollmütze mit dem Aufdruck „Ruhrpott“. Die Marschrichtung des Abends gab er schnell vor: „Heute werdet ihr nichts lernen, es wird keine Politik geben und ich bringe euch keine Botschaft rüber. Heute sind nur Kneipe, Witze und Seele baumeln lassen angesagt.“

Witzepapst ist auch schlagfertig

In seiner unnachahmlichen Art begeisterte Markus Krebs rund zwei Stunden lang das Publikum, indem er seine besten Kalauer, Sketche, Sprüche und Witze vortrug. Natürlich durfte sein Stehtisch, sein Hocker und die obligatorische Flasche Bier auf der Bühne dabei nicht fehlen. Der Meister des Flachwitzes haute einen nach dem anderen raus, so dass das Publikum von einem Lachanfall in den nächsten stolperte.

Selbst Störungen auf der Tribüne nahm Markus Krebs schlagfertig in sein Programm auf. Als zum Beispiel ein Handy klingelte, sprach er den Gast an. „Geh ruhig ran. Wenn der, die oder das nicht glaubt, dass du hier bist, kein Problem. Komm auf die Bühne, ich bestätige das persönlich. Wenn es niemand wissen soll, ist es auch ok. Dann kläre ich das auch“, lachte der Komiker belustigt in sein Mikro.

Am Ende des Programms wurde Markus Krebs zum Witzepapst und brachte einen nach dem anderen. Und wie so oft, bestand die Top Ten seiner besten Witze vielmehr aus 50 statt nur aus zehn Witzen. Zum Abschied gab es noch eine freudige Nachricht für die Fans: Mit seinem neuen Programm wird Markus Krebs ab März 2022 unterwegs sein. Gerne würde er damit auch wieder nach Ahlen kommen.