Feuriger Rhythmus trifft Wiener Schmäh

„Von Madrid nach Wien“ ist das Konzertprogramm überschrieben, das am Neujahrstag in der Stadthalle Ahlen präsentiert wird. Es spielt die Neue Philharmonie Westfalen.

Die Neue Philharmonie Westfalen gestaltet das Neujahrskonzert in der Stadthalle Ahlen unter dem Motto „Von Madrid nach Wien“. Heiße Rhythmen in der kühleren Jahreszeit kündigen die Musikerinnen und Musiker an.

Zum Start ins neue Jahr reist die Neue Philharmonie Westfalen musikalisch in wärmere Gefilde und wartet in der kühlen Jahreszeit mit heißen Rhythmen auf. „Von Madrid nach Wien“ ist das Konzertprogramm überschrieben, das am 1. Januar (Neujahr) um 16 Uhr in der Stadthalle Ahlen präsentiert wird.

Arien aus Zarzuelas

Freuen kann sich das Publikum unter anderem auf Auszüge aus George Bizets „Carmen-Suite“, Manuel de Fallas glühenden „Feuertanz“ oder das temperamentvolle „Tico-Tico“. Leidenschaftlich wird es, wenn die spanische Sopranistin Tanya Durán Gil Arien aus Zarzuelas, dem spanischen Musiktheater, zum Besten gibt, heißt es in der Konzertankündigung.

Walzer, Polkas und Quadrillen

Doch was wäre ein Konzert zum Jahreswechsel ohne die Melodien der Wiener Strauß-Familie? So geht es also im Konzert auch immer wieder musikalisch von Madrid nach Wien für ein paar Walzer, Polkas und Quadrillen. Mit launig-charmanten Hintergründen zum Programm führt Markus Wallrafen als „Torero“ durch das Konzert. „Freuen Sie sich also auf einen feurig-beschwingten Jahreswechsel. In diesem Sinne: Olé und prosit Neujahr!“, lädt die Stadthalle ein.

Eintrittskarten sind für 25,90 Euro, 30,90 Euro oder 34,90 Euro im Vorverkauf der Stadthalle Ahlen und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich (versandkostenfrei ab 29 Euro). Telefonisch können Tickets unter 20 00 reserviert werden. Die Stadthalle lässt die Karten dann versandkostenfrei zukommen.