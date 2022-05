Fielmann expandiert und zieht um

Fielmann verdoppelt seine Geschäftsfläche in Ahlen – und wechselt dafür die Seite in der Fußgängerzone.

Der Augenoptiker-Konzern Fielmann reagiert auf starke Kundenfrequenz in Ahlen und expandiert. Was in der Bestandsfiliale nicht möglich sei. Deshalb jetzt der Umzug, der innerhalb der Fußgängerzone mit einem Seitenwechsel in den Leerstand von ehemals „Schuh ok“ verbunden ist.

„Am gegenwärtigen Standort in der Oststraße 51 sind wir seit Juni 1990“, erklärt Miriam Vierzig aus der Fielmann-Kommunikationsabteilung in Hamburg auf Redaktionsanfrage. „Wir sind dort der steigenden Zahl an Kunden nicht mehr gewachsen und freuen uns, durch den Umzug auf der nahezu verdoppelten Fläche mit insgesamt 450 Quadratmetern zwei zusätzliche Beratungstische und eine Hörakustik-Abteilung einrichten zu können.“

Mittelfristig würden außerdem drei weitere Mitarbeiter beschäftigt. Vierzig: „Die Investition in die neue Niederlassung zeigt, dass uns der Standort Ahlen am Herzen liegt.“