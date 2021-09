Florian Rose diskutiert mit

Vom 28. bis zum 30. Oktober bekommen 199 Jugendliche im NRW-Landtag das volle Programm geboten: Sie bilden Ausschüsse, dürfen im Plenum debattieren und Anträge formulieren, die im Anschluss wiederum im „echten“ Hauptausschuss besprochen werden. Eine große Chance also, um Politik nicht nur nachzuempfinden, sondern auch tatsächlich zu gestalten. Darauf freut sich auch Florian Rose, der anlässlich des Jugendlandtages Annette Watermann-Krass, SPD-Abgeordnete aus Sendenhorst, vertreten darf.

Die SPD-Abgeordnete für den Kreis Warendorf berichtet: „Wir haben uns sehr über die vielen aussagekräftigen Bewerbungen gefreut.“ Glücklicher Gewinner ist nun also Florian Rose, der gut acht Wochen vor dem Jugendlandtag zum Kennenlernen in das Büro der Abgeordneten eingeladen wurde. Der 16-Jährige ist Schüler des St.-Michael-Berufskollegs, wo er das Abitur im Bereich Wirtschaft und Verwaltung anstrebt. Im bildungspolitischen Bereich wünscht sich der Vorhelmer mehr Verständnis für Schülerinnen und Schüler: „Wenn es, gerade in der Corona-Krise, um Maßnahmen in Schulen geht, wird von der Landesregierung oft erzählt, wie wichtig ein gerechter Zugang zu Bildung sei. Wenn es dann um Umsetzungen geht, die Geld kosten, merkt man davon jedoch nicht mehr so viel.“ Deshalb wird er sich beim Jugendlandtag Ende Oktober vor allem für den Themenbereich „Modernisierung von Schulen“ einsetzen.

Aber auch die Klimakrise lässt ihn nicht kalt: „So kann es nicht weitergehen“, ist Florian Roses Haltung zu dem Thema, womit er bei Annette Watermann-Krass, Mitglied im Umweltausschuss, auf offene Ohren stößt: „Wir dürfen den menschengemachten Klimawandel nicht weiter einfach geschehen lassen. Florians Generation wird mit den schwerwiegenden Folgen leben müssen. Deshalb braucht es jetzt weitreichende und mutige politische Entscheidungen.“ Mutige Entscheidungen von jungen, politikbegeisterten Menschen werden auch für den Jugendlandtag im Herbst erwartet. Die Abgeordnete und ihr ausgewählter Vertreter freuen sich auf diese zukunftsweisende Gelegenheit.