Fokus auf Gesundheit und Gleichstellung

„Weltfrauentag, ach ja“: Das war eine Antwort, die Sandra Könning von der Aidshilfe und Katharina Sandbothe als stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Stadt am Mittwoch häufig hörten. Die beiden Frauen hatten ihren Stand bei Edeka Wiewel aufgebaut, um an diesen besonderen Tag zu erinnern und kleine Aufmerksamkeiten an die Kundinnen zu verteilen. „Wir freuen uns sehr, das wieder in Präsenz und hier machen zu dürfen“, bedankte sich Sandra Könning bei der Marktleitung.

Anonyme Schnelltests

Sie verwies auch gleich noch auf einen besonderen Punkt. „Am Donnerstag bieten wir bei der Aidshilfe an der Königstraße einen Testtag mit Schnelltests für Frauen an“, lädt Sandra Könning ein. Dazu müssen die Testwilligen sich vorher telefonisch anmelden. Es besteht die Möglichkeit, sich anonym auf HIV, Hepatitis C und Syphilis testen zu lassen. „Leider gibt es immer noch Diskriminierungen von HIV-positiven Frauen im Gesundheitswesen“, setzte Sandra Könning ihren persönlichen Schwerpunkt des Tages.

Für Katharina Sandbothe ist der Fokus ein anderer. „Wir wollen damit unsere Gleichstellungsstelle bekannter machen“, führte die Verwaltungsmitarbeiterin aus. Dazu bekamen die vorbeigehenden Frauen ein Geschenkpäckchen mit einigen nützlichen Alltagshelfern und einer Infobroschüre. In der Broschüre ist neben etlichen Einrichtungen auch die Kontaktmöglichkeit zur Gleichstellungsstelle vermerkt.