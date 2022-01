Format erleichtert die Teilnahme

Das Katholische Bildungsforum im Kreis Warendorf mit seinen Einrichtungen Haus der Familie Warendorf und den Familienbildungsstätten in Ahlen und Oelde bietet unter dem Motto „F – Familie“ in diesem Jahr eine bunte Reihe von Online-Vorträgen an. Unter der Federführung von Ursula Klauß (Warendorf), Jutta Pöpsel (Ahlen) und Dieter van Stephaudt (Oelde) wurden verschiedene Themen gesammelt, durch die unterschiedlichen Situationen in den Blick genommen werden und Familien mit Kindern von der Geburt bis zur Pubertät angesprochen werden sollen. Für jede Lebensphase ist etwas dabei.

„Wir haben festgestellt, dass das Online-Format bisher sehr gut angenommen wird“, so Ursula Klauß, pädagogische Mitarbeiterin im Haus der Familie, in einem Pressetext. „Denn durch dieses Format wird die Teilnahme für viele Familien erleichtert.“ Die Frage der Kinderbetreuung sei schneller und einfacher geklärt, und auch Fahrtzeiten fallen weg.

„Auch unabhängig von der Pandemie können wir so die Familien ein wenig begleiten und Tipps für das Miteinander geben“, findet Jutta Pöpsel, die in der Familienbildungsstätte Ahlen tätig ist. Dass dabei im Katholischen Forum auch Synergieeffekte zum Vorteil von vielen genutzt werden können, da ist sich Dieter van Stephaudt, Leiter der FBS in Oelde, sicher.

Ab dem 20. Januar wird jeden Monat bis November ein anderes Thema angeboten. Das Motto der ersten Veranstaltung lautet „KESS erziehen – mehr Freude, weniger Stress“. Das Bildungsforum freut sich auf viele Mütter, Väter, Interessierte, die Lust auf informative und gleichzeitig entspannte Online-Abende haben. Weitere Informationen und Anmeldungen sind über die Homepage möglich.