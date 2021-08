Fotos und Videos zeigen Gemeinschaft

Im zweiten Jahr in Folge kann das Stadtteilfest im Osten nicht stattfinden. Die Veranstalter vom Stadtteilbüro haben sich aber ein kleines Trostpflaster ausgedacht.

Kein Bühnenprogramm, keine Mitmachstände – das Stadtteilfest im Osten findet auch in diesem Jahr nicht statt. Dafür gibt‘s aber eine Foto- und Videoaktion.

Auch in diesem Jahr muss das Stadtteilfest, das für den 4. September geplant war, abgesagt werden. „Leider ist das so, aber anders geht es nicht“, sagt Hermann Huerkamp, Leiter des Stadtteilbüros.

Die Koordinierungsstelle des Stadtteilforums im Ahlener Südosten veranstaltet das Fest einmal im Jahr, in der Regel nach den Sommerferien. Gründe gebe es für die Absage einige, so Hermann Huerkamp. Einmal hätten sich viel weniger Einrichtungen, Vereine und Träger zur Mitwirkung bereiterklärt. Das liege sicherlich daran, dass jede Organisation momentan erst einmal genug zu tun habe, den eigenen Regelbetrieb stattfinden zu lassen. Die Zusagen für einen Bühnenbeitrag oder einen Mitmachstand seien nicht ausreichend, um ein Bürgerfest zu organisieren.

Von Bürgern für Bürger

Bekanntlich zeichnet sich das Stadtteilfest als ein Fest von Bürgern für Bürger aus, das von den Beiträgen lebt und selbst gemachte Kulturbeiträge benötigt.

„Weiterhin gehen die Coronazahlen in Ahlen weiter nach oben,sodass ein Volksfest als Come together sicherlich das falsche Zeichen wäre“, ergänzt Karina Krezwina, Quartiersmanagerin im Stadtteilbüro. Die 3-G-Regeln seien bei dem Fest nicht umsetzbar.

„Wir wollen kein von Angst geprägtes Fest koordinieren und können im Grunde nur ein offenes Stadtteilfest anbieten“, bekräftigt Hermann Huerkamp, „aber das funktioniert momentan nun mal nicht.“

Foto- und Videoaktion

Als Alternative möchte das Team des Stadtteilbüros zu einer Foto- beziehungsweise Videoaktion aufrufen. Unter dem Titel „Dieses Jahr fällt unser Stadtteilfest leider aus, aber im nächsten Jahr sind wir wieder dabei“ soll ein Film oder ein Plakat mit vielen Fotos von Gruppen und Einrichtungen entstehen. Die Einrichtungen können ihren Beitrag im Stadtteilbüro im Glückaufheim einreichen und er wird dann veröffentlicht.

„Wir wollen damit den Zusammenhalt im Stadtteil stärken und dokumentieren, dass es auch weitergeht“, so die Veranstalter. Einsendeschluss ist der 27. August, zum eigentlichen Stadtteilfestermin am 4. September sollen die Beiträge dann veröffentlicht werden, so der Alternativplan der Organisatoren.