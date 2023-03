Frank Heidelmann als Glücksengel

Über eine Mitarbeiter-Aktion der besonderen Art gibt die PSD-Bank je 2500 Euro an ausgewählte „Tafeln“ rund um Münster und Bielefeld. Mit dabei ist auch das Ahlener Forum gegen Armut.

Einmal den Glücksengel für andere spielen – das konnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PSD Bank Westfalen-Lippe an den Standorten in Münster und Bielefeld: Sie konnten Vorschläge einreichen, welche „Tafeln“ in der jeweiligen Region eine Spende von jeweils 2500 Euro erhalten sollte. Daraus wurden acht Einrichtungen ausgesucht und das Glück fiel auch auf das Forum gegen Armut, das von Frank Heidelmann vorgeschlagen worden war. Die Freude über die finanzielle Unterstützung war groß in Ahlen und bei einem gemeinsamen Termin wurde die Spende offiziell übergeben.

Fortführung aus 2021

Die Aktion will die PSD-Bank laut Pressemitteilung als die Fortführung einer ähnlichen im Jahr 2021 sehen, bei der die Mitarbeitenden anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Bank die Möglichkeit hatten, jeweils 1000 Euro im Namen der Bank an soziale Einrichtungen wie Hospize, Musik- und Sportvereine sowie Kindergärten zu geben. Damit reihen sich die Spenden an die Tafeln ein in die Reihe vielfältiger Aktionen, mit denen die PSD-Bank seit vielen Jahren soziale Einrichtungen in der Region aktiv und gezielt unterstützt, unter anderem auch im Rahmen des PSD-Bürgerprojekts, bei dem allein bislang bereits über 650 000 Euro vergeben wurden.