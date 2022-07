Französisches Flair im neuen Stadtpark

Wie bekommt man noch mehr Leben in den neugestalteten Stadtpark? Für Jörg Eberschneider liegt ein Baustein klar auf der Hand. Das Areal hinter der Eventbühne und Holzfläche eignet sich optimal zum Boulen. Das Team der etwa 50 Meter nördlich gelegen „Büdchenliebe“ erklärte sich zudem bereit, den kostenlosen Verleih des Zubehörs für das französische Freizeit-Kugel-Spiels zu übernehmen.

Nun weihte die Boule-Gruppe des Sinn-Netzwerks die Fläche im Stadtpark ein und zog dafür extra für das eine Mal von ihrer angestammten Bahn am Parkbad um, wo sie sich in der Regel freitags und sonntags von 10 bis 12 Uhr trifft. Aber nicht nur der Ortswechsel, sondern auch die Rahmenbedingungen waren zunächst gewöhnungsbedürftig. Denn die Fläche im Stadtpark hat keine Umrandung. Was auch nicht nötig ist, wie Jörg Eberschneider, Vereinsmitglied im Pétanque-Club La Différence und anerkannter Boule Guide im „Boule und Pétanque Verband NRW“, erklärt: „In Frankreich hat man einfach große Plätze und spielt.“ Eine Umrandung im Eventbereich des Stadtparks würde nur zur Stolpergefahr führen und deshalb eher Nachteile mit sich bringen. So reicht die Fläche variabel für zwei Gruppen, die gleichzeitig spielen können. Bei den Sinn-Boulern kam die Fläche zumindest schon mal gut an. „Der Platz ist super!“, befand beispielsweise Fridel Stehmann.

Viele mögliche Nutzergruppen

Jörg Eberschneider sieht reichlich Potenzial bei den Gruppen, die dort spielen könnten: „Ich möchte hier den Platz beleben.“ Im Blick hat er beispielsweise Anwohner, Patienten des St.-Franziskus-Hospitals, behinderte Menschen aus dem St. Vinzenz, Flüchtlinge aus der nahe gelegenen Aufnahmeeinrichtung oder Bewohner des benachbarten Schwesternwohnheims. Um alle interessierten Menschen an den Boulesport heranzuführen, hat Jörg Eberschneider NRW-Fördermittel bekommen und sie in Kugeln, Schweinchen und anderes benötigtes Sportgerät investiert, das vom Team der „Büdchenliebe“ kostenlos gegen Pfand ausgeliehen werden kann. „Das ist mal etwas anderes“, sagten Raphael Niebling und Tina Potthoff, die das Büdchen führen, Jörg Eberschneider sofort ihre Unterstützung zu. Geplant ist, gepackte Picknickkörbe anzubieten, die vorbestellt werden können, um richtiges französisches Flair genießen zu können.

Jörg Eberschneider selbst will sich sportlich darum kümmern, dass es bald eine Boule-Fangemeinde im Stadtpark gibt. Ab dem 24. Juli will er voraussichtlich bis Ende September sonntags von 15 bis 16.30 Uhr und dienstags von 14 bis 15.30 Uhr Schnupperkurse anbieten. Die können auch außer der Reihe auf Anfrage stattfinden. Er ist unter der E-Mail-Adresse j.eberschneider@gmail.com erreichbar. Unter der Suchanfrage „Boule spricht alle Sprachen“ bei Youtube kann man aber auch schon zuhause auf den Geschmack kommen.