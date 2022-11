Fregattenbesatzung schenkt ein

Klein, aber fein – und mit leichtem maritimem Touch: So lässt sich der dreitägige Weihnachtsmarkt auf Tenne und Vorplatz des „Kulturguts Samson“ beschreiben. Vom 9. bis 11. Dezember wird in Tönnishäuschen ausgeschenkt.

Maritimer Besuch bezieht für drei Tage die westfälische Tenne des „Kulturguts Samson“. Und er bringt die weihnachtliche Stimmung gleich mit: Die Besatzung „Echo“ der Fregatte „Nordrhein-Westfalen“ macht sich von Wilhelmshaven auf nach Tönnishäuschen, um bei einem kleinen Weihnachtsmarkt den Ausschank von Glühwein und anderen Heißgetränken zu übernehmen.

Soldaten übernachten in der „Westfalen-Kaserne“

„Wir wollen mal außerhalb der Küstenregionen, in denen die Marine vertreten ist, für uns werben“, erklärt Stabsbootsmann Dirk Heuer auf Anfrage unserer Zeitung. Hergestellt wurde der Kontakt zum Förderverein „Kulturgut Samson“ über Oberstleutnant Peter Krieger vom Kreisverbindungskommando Wilhelmshaven-Friesland und den Ahlener Björn Weinberg, der über den Freundeskreis Marine-Modellbau regelmäßiger Gast auf See ist.

In einem Gespräch mit dem Ersten Offizier und dem Freundeskreis der Fregatte „Nordrhein-Westfalen“ bot Letzterer an, die Vorfinanzierung zu übernehmen.

Die Fregatte Nordrhein-Westfalen Foto: Leon Rodewald

Heuer: „Insgesamt werden wir mit elf Kameraden aus fast allen Bereichen, die wir an Bord einer Fregatte F 125 vertreten haben, nach Tönnishäuschen reisen.“ Die Unterbringung erfolge in der „Westfalen-Kaserne“ in Ahlen. „Wir werden auf dem Weihnachtsmarkt nicht nur Glühwein, sondern auch ein Wilhelmshavener Apfel-Spezial und heiße Schokolade anbieten.“ Für den Schuss haben die „Seebären“ Rum, Amaretto und ein Zimt-Likör mit Whisky im Angebot. Die Erlöse kommen anschließend dem „Friedensdorf International e.V.“ in Oberhausen zugute. „Diese Hilfseinrichtung holt kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zur medizinischen Behandlung nach Deutschland“, erklärt der Pressebootsmann. Der weitere Erlös der Veranstaltung ist für die Sanierung des Hauses Samson bestimmt. „Wir freuen uns, außerhalb der maritimen Komfortzone in vorweihnachtlicher Atmosphäre mit den Menschen ins Gespräch zu kommen“, sagt Heuer.

Eine Weihnachtstanne wird auch in diesem Jahr am „Kulturgut Samson“ stehen. Foto: Christian Wolff

Eröffnet wird der gemütliche Treff am 9. Dezember (Freitag) um 17 Uhr. Am Wochenende 10. und 11. Dezember ist die Veranstaltung ab 11 Uhr geöffnet. Für das Rahmenprogramm sorgen unter anderem Chöre und Tanzgruppen aus Vorhelm. Für den Markt-Samstag hat sich um 16.30 Uhr der Nikolaus angekündigt. An allen Tagen läuft auf dem Vorplatz ein Tannenbaumverkauf durch den Betrieb Schulze Zumhülsen. Im alten Stall bietet Julia Bücker derweil Weihnachtsschmuck und Deko an.