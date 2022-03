Freiheitskampf damals und heute

Parallelen zwischen den Widerstandskämpfern der Weißen Rose und dem Freiheitskampf des ukrainischen Volkes sieht Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Anlass dieser Feststellung war die Einweihung des Platzes der Weißen Rosen zwischen Juk-Haus und Mammutschule (ehemalige Geschwister-Scholl-Schule) am Dienstag. „Gewaltherrscher haben in Geschichte und Gegenwart immer wieder die unbändige Kraft und Faszination unterschätzt, die von der Freiheit der Menschen ausgeht“, so Dr. Berger.

Stolz auf Erinnerungskultur

Zuvor hatte die Leiterin der Volkshochschule, Nadine Köttendorf die Anwesenden, darunter Ehrenbürger Horst Jaunich, Dr. Alexander Berger und der Initiator der Platzbenennung Manfred Kreutz, begrüßt.

„Die Stadt Ahlen ist stolz auf ihre ausgeprägte und von vielen Engagierten gepflegte Erinnerungskultur“, hielt der Bürgermeister dann fest. Nach Auslaufen der Geschwister-Scholl-Schule im Jahr 2017 habe das Verblassen der öffentlichen Erinnerung an die Geschwister Scholl gedroht. Die Geschwister-Scholl-Schule habe die Ideale ihrer Namensgeber hochgehalten. In der heutigen Mammutschule sei dies aber nicht anders.

„Ihr Begriff von Verantwortung und Ethik erlaubten ihnen nicht, angesichts von Verfolgung, Unrecht, Terror und Krieg das eigene Leben zu schonen“, zeigte Alexander Berger auf. Er betonte die „unbestechlich vorbildliche Gesinnung“ der Geschwister. Nach der Schließung der Hauptschule habe er sich dafür eingesetzt, das Vermächtnis von Hans und Sophie Scholl auf Dauer zu bewahren. Der Antrag der SPD im Rat zum „Platz der Weißen Rose“ habe sich einstimmig durchgesetzt. Der Name solle als „deutliches Zeichen gegen nationalsozialistisches und rechtsradikales Gedankengut in der Gegenwart und für mehr Zivilcourage stehen“.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger und Manfred Kreutz, der sich besonders um die Erinnerungskultur in Ahlen bemüht. Foto: Reinhard Baldauf

In der Namensgebung sah Manfred Kreutz einen Appell an alle Deutsche, sich ihrer Verantwortung gegenüber der deutschen Geschichte bewusst zu machen. Er erinnerte daran, dass in der Weißen Rose neben den Geschwistern Scholl viele, meist junge Menschen den Widerstand organisierten. In Flugblättern habe man versucht, die Bevölkerung über den „barbarischen Vernichtungsfeldzug im Osten Europas und die damit verbundenen Tötung von Millionen Unschuldigen und den millionenfachen Mord an Juden aufzuklären“, so der SPD-Ratsherr, der sich seit Jahren um die Erinnerungskultur kümmert.

Zu den Teilnehmenden zählten auch die Altbürgermeister Horst Jaunich (l.) und Benedikt Ruhmöller. Foto: Stadt Ahlen

Widerstand in der Diktatur, egal in welcher Form zu leisten, selbst aktiv zu sein, bedeute Anstand und Zivilcourage. Dies setze Respekt besonders gegenüber Menschen anderen Glaubens, anderer Hautfarbe oder Lebensform voraus. Manfred Kreutz: „Eine Herrenrasse zu sein, erschien vielen Deutschen wichtiger, als die jahrhundertealte Kultur, seine Geschichte und Identität zu verlieren.“ Als Beispiel nannte er den Marsch in die Gaskammer unter der Musik jüdischer Musiker. Marcel Reich-Ranicki habe dies „pervers“ genannt.

Mahnende Worte auf dem Gedenkstein Foto: Reinhard Baldauf

Einige gesellschaftliche und politische Überlegungen aus den Flugblättern der Weißen Rose seien heute die Grundlagen des friedlichen Zusammenlebens in Europa. Das Grundgesetz mit dem Artikel eins – „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ – oder die freie Rede seien heute selbstverständlich und gingen auf die Forderungen der Weißen Rose zurück.