Freilufttheater auf dem Pausenhof: Es klingt nach Premiere, was auf dem Gelände der Ahlener Albert-Schweitzer-Grundschule entsteht. Und auch die denkmalgeschützte Fassade des Hauptgebäudes wird in die Sommerferien saniert.

Ein Piano auf der kleinen Bühne, singende Schüler auf der großen, denen Eltern von der Tribüne entgegenapplaudieren: Klingt nach Zukunftsmusik, die schon in Kürze zur Aufführung kommen kann. Die Albert-Schweitzer-Schule steht vor einer Pausenhof-Premiere: Die Sommerferien nutzend, sind die Ahlener Umweltbetriebe Wunscherfüller und gestalten auf bislang trister Schotterfläche ein kleines Freilufttheater. Dass nebenbei auch noch die denkmalgeschützte Schulfassade des Hauptgebäudes in frischerem Rot erstrahlt, tritt hinter einem abschirmenden Netz noch in den Hintergrund.

Jörg Pieconkowski, Gruppenleiter Grünflächen bei den Ahlener Umweltbetrieben, sieht tanzende und singende Schüler schon jetzt auf der Doppelbühne. „Das war ein Wunsch der Schule. Wir erfüllen ihn nun.“

AUB-Geselle Gian Kühn schafft Stabilität auf der neuen Tribüne. Foto: Ulrich Gösmann

Doch zunächst macht die Rüttelplatte Musik, die am Montag durch die drei Aktionsfelder vibriert. Der größte Rahmen, der die Tribüne umspannt, bekommt noch ein erhöhtes Mittelfeld. Das schafft zusätzliche Sitzplätze, die sich durch Holzbeläge auf den Stufen – hin zur Bühne – ganz einfach gestalten lassen. In den Pausen, ist sich der Grünflächenchef sicher, werde das Arrangement bestimmt zu einem beliebten Treffpunkt. Und nach Schulschluss? Auch denkbar: kulturelle Veranstaltungen in kleinem idyllischen Rahmen zwischen den beiden Gebäudeeinheiten.

Verhüllt: Die Fassade der Albert-Schweitzer-Schule wird saniert. Foto: Ulrich Gösmann

Mit dem Restaurationsbetrieb Paetzke aus dem Kreis Steinfurt ist eine zweite Baustelle während der Sommerferien aktiv. Hatte das Dach des denkmalgeschützten Hauptgebäudes vor einem Jahr durch neue Pfannen zu seinem ursprünglich roten Belag zurückgefunden, geht es jetzt – wie angekündigt – an die Fugen der Außenfassade. Maurer Werner Affing zeigt feinsten Sand, mit dem der Klinker behutsam abgestrahlt worden sei. Schließlich sollte und durfte die Schutzschicht nicht beschädigt werden. Wie viel heller und freundlicher das Gestein geworden ist, wird sich erst zeigen, wenn die Netze zum Ferienende verschwunden sind.

Maurer Werner Affing zeigt am Zierpflaster, wie detailgetreu saniert wird. Foto: Ulrich Gösmann

Mit der Flex geht es nun durch die Fugen, um sie dann frisch zu verputzen. Weil Denkmalschutz verpflichtet, wurden in der Werkstatt Backsteine unter einer computergesteuerten Säge zu passgenauem Zierpflaster, das abgängiges Gestein über Vorsprüngen formschön ersetzt. An anderer Stelle sind Sanierungssünden ausgemerzt worden. Dort, wo mit dunklem Klinker schadhafte Stellen provisorisch ausgebessert wurden, erstrahlt jetzt alles in einheitlichem Rot.

Stadtsprecher Frank Merschhaus beziffert die Sanierungskosten mit 300 000 Euro. Das Zentrale Gebäudemanagement nutze die Zeit bis zum Ferienende, um die Fassade denkmalgerecht zu säubern. „Dazu werden die Oberflächen schonend gestrahlt. Stellen, an denen sich schlechtes Fugenmaterial befindet, werden ausgetauscht. Zusätzlich werden die Fenster an der Südseite komplett erneuert.“ Für das Projekt Freiluftbühne schlagen nur die Materialkosten zu Buche.