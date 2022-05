Freud und Leid liegen in der Stadthalle nah beieinander

Lange Gesichter im Restaurant, Daumen hoch im Konferenzraum – sowohl SPD als auch Grüne verbrachten den Wahlabend in der Stadthalle. Allerdings in ganz unterschiedlicher Stimmung.

Sozialdemokratischen Jubel? Den gab es bei der Bundestagswahl. Als am Sonntag hingegen die ersten Prognosen zur NRW-Wahl veröffentlicht werden, ist es im Stadthallenrestaurant eher still. Ein Ergebnis unter 30 Prozent in der „Herzkammer“ der SPD sorgt für Ernüchterung. „Ein enttäuschendes Ergebnis, das ist nicht von der Hand zu weisen“, lautet die erste Einschätzung von Serhat Ulusoy. Auch die folgenden Hochrechnungen wenden den Abend nicht mehr. Lediglich als Landtagskandidat Frederik Werning und Kreisverbandsvorsitzender Dennis Kocker zur Wahlparty dazustoßen, brandet kurz Applaus auf. Er gilt dem engagierten Wahlkampf Wernings. Einziger Stimmungsaufheller: Schwarz-Gelb ist abgewählt.

Frederik Werning bedankte sich für bei seiner Partei für den engagierten Wahlkampf. Foto: Martin Feldhaus

„Es gibt keine Mehrheit für die amtierende Regierung“, so Dennis Kocker. Viele weitere Fragen bleiben offen: Wird es eine schwarz-grüne Landesregierung geben? Oder eine „Ampel“? Lange hoffen die Genossen eher, dass es vielleicht doch für ein Zweierbündnis mit den Grünen reichen könnte, für das es nach ersten Hochrechnungen nur knapp keine Mehrheit gibt. Szenarien, über die noch lange diskutiert wird – genauso wie über Gründe für das Ergebnis und die in einigen Ahlener Wahlbezirken besonders schlechte Wahlbeteiligung.

Die Sozialdemokraten hatten sich ein besseres Ergebnis erhofft. Foto: Martin Feldhaus

Nebenan im Konferenzraum ist die Stimmung eine ganz andere: Als die mit Spannung erwarteten ersten Zahlen über die Leinwand laufen, brandet bei den Ahlener Grünen großer Jubel auf: Über 18 Prozent sind ein starkes Ergebnis. „Hoffentlich bleibt das auch so“, zeigt sich Vorsitzender Heinrich Wonnemann noch skeptisch. Eine Zurückhaltung, die mit jeder neuen Hochrechnung etwas mehr weicht. „Wir sind mehr als zufrieden. Das ist ein klarer Auftrag, sich an der künftigen Landesregierung zu beteiligen“, betont er später.

Für Freude sorgt nicht nur das landesweite Ergebnis, sondern auch das Abschneiden in Ahlen: Konnten die Grünen hier bei der letzten Landtagswahl 2017 noch lediglich 3,55 Prozent der Zweitstimmen erringen, sind es nun starke 11,86 Prozent. „Das ist ein enormer Sprung nach oben“, so Wonnemann. Mit einer anderen Zahl ist Petra Pähler-Paul hingegen ganz und gar nicht zufrieden: 6,29 Prozent der Zweitstimmen in Ahlen für die AfD bereiten ihr Sorgen.