Freude über Neuaufnahmen

Im Jahr 2022 verzeichnete der Löschzug der Hauptwache Ahlen 148 Einsätze, die sich in 97 Brandeinsätze, 29 technische Hilfeleistungen und 22 Unwettereinsätze aufteilen. Freude herrschte während der Jahresversammlung über neue Kameradinnen und Kameraden in den Reihen der Feuerwehr.

Der Zusammenhalt und das Miteinander zeichnen die Feuerwehr in Ahlen und besonders den Löschzug der Hauptwache aus. Das war der Grundtenor auf der Jahresdienstversammlung des Löschzugs der Hauptwache am Mittwochabend. Im Mittelpunkt standen die Berichte der Abteilungen sowie Beförderungen und die Ausgabe von Lehrgangsbescheinigungen.

„Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber etwas Gutes“, stellte Zugführer Jens Schüsseler den Abend unter ein Motto. Den Löschzug der Hauptwache zeichne Offenheit, Ehrlichkeit und das Miteinander aus, bekräftigte der Zugführer, aber auch die Vielfältigkeit der verschiedenen Abteilungen.

Die großen Einsätze seien im Jahr 2022 glücklicherweise ausgeblieben, dennoch habe es markante Herausforderungen gegeben. Dazu zählten ein Lkw-Brand auf der Dolberger Straße und ein Brand in einer Losbude auf der Ahlener Kirmes. Im Übungsbereich ragte der Probeeinsatz an der St.-Marien-Kirche heraus. Jens Schüsseler betonte die gute Zusammenarbeit mit dem DRK gerade bei Übungen.

75 aktive Mitglieder

Insgesamt zählt der Löschzug der Hauptwache 75 aktive Mitglieder. Im Jahr 2022 verzeichnete er 148 Einsätze, die sich in 97 Brandeinsätze, 29 technische Hilfeleistungen und 22 Unwettereinsätze aufteilen. Jens Schüsseler freute sich darüber, dass es zu Beginn des Jahres viele Neuaufnahmen beim Personal gegeben habe, nachdem die Pandemiejahre zu einem Aderlass geführt haben. Es gelte, diese Kameraden zu einer Rückkehr zu bewegen.

Die Jugendfeuerwehr will nach der Pandemie zu einer neuen Bewerbungsphase starten. Sie zählt im Moment 37 Mitglieder, davon 16 an der Hauptwache. Allerdings steigen die Zahlen wieder, wie Stadtjugendwartin Nadine Helbeck angab. Besonders in Dolberg und Vorhelm soll geworben werden. Daher ist eine Gesamtübung der Jugend in Dolberg geplant.

Weitere Berichte folgten von den Abteilungen First Responder, Einsatzleitwagen (ELW), Maschinisten, Umweltzug und Tauchergruppe. Die Tauchergruppe besteht aus Mitgliedern aus fünf verschiedenen Gemeinden und sucht noch weitere Mitglieder aus dem Kreisgebiet. Interessenten können sich bei der Feuerwehr Ahlen melden.

Beförderungen

Wehrführer Christian Reeker zeigte sich in seinem Grußwort von der Arbeit und dem Zusammenhalt der Feuerwehrleute begeistert: „Ich habe euch bei Einsätzen als wirklich sehr gute und verlässliche Feuerwehrleute kennengelernt“. Theresa Balmes, Cecile Lange, Maik Wiener und Lennox Mischke wurden zu Feuerwehrmännern, Markus Eggert, Forian Hejnal und Sören Schäfer zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Befördert wurden bei der Versammlung Kai Koscherkewitz zum Hauptfeuerwehrmann sowie Stefan Kleier und Jana Sudholt zu Unterbrandmeistern. Ferner wurden Lehrgangsbescheinigungen ausgegeben.