Freude über Sekt und Blumen

Die Kaufleute in Pro Ahlen sorgten mit ihrer Aktion für ein Lächeln in den Gesichtern ihrer Kundinnen und Kunden.

Mit einem Glas Sekt und Blumen haben die Kaufleute in Pro Ahlen die Kundinnen und Kunden zum ersten verkaufsoffenen Samstag in der Fußgängerzone vor dem Bekleidungsgeschäft „Rund um Chic“ im neuen Jahr begrüßt. „Damit wollen wir eine Tradition aus der Vor-Coronazeit wieder aufleben lassen“, wies Sprecherin Sylvia Sommer darauf hin, dass die Aktion in den vergangenen Jahren aus Pandemiegründen abgesagt werden musste.

Insgesamt 200 Primeln und auch Plätzchen fuhren die Kaufleute zum Verschenken auf, darüber hinaus wurde mit den Kunden mit Mammut-Sekt angestoßen. Monika Niediek, die mit ihrem Mann Peter und Enkelin Kira in der Stadt unterwegs war, gefiel die Aktion: „Ich finde das gut, das ist etwas zum Aufhellen – wie Frühling!“