Mit guten 90 Kilometern pro Stunde jagt „Hydro I“ im Oval über den Langstteich. Die Spur ist wie gezeichnet. Denn der Mann am Steuer ist nichts weniger als Weltmeister in seiner Klasse. Und beim Speedboot-Treffen des SMC dabei.

Johannes Zeuner aus Rheda-Wiedenbrück ist Mitglied im Schiffsmodellclub Ahlen. „Hier an der Langst habe ich gute Trainingsmöglichkeiten“, sagt der 27-Jährige. Doch natürlich war er nicht allein am Teich. Der Club hatte zum Speedboot-Treffen geladen.

Wie immer kamen viele Sportsfreunde von nah und fern. „Hier sind Topbedingung, darum komme ich gern“, erzählt Wolfgang Weber aus Sundern im Gespräch mit dem Zweiten Vorsitzenden Torsten Rüger.

Wolfgang Weber aus Sundern wird vom Vorsitzenden Oliver Neuperger und Vize Torsten Rüger begrüßt. Foto: Peter Schniederjürgen

Das Treffen ist eine Informationsbörse für diese Freunde hoher Geschwindigkeiten. „Was macht Spaß daran, mit einem Modellboot im Oval herumzuflitzen?“, fragt sich Torsten Rüger mit einem Lächeln. Er selbst ist ein solcher Speedfreak. Der Reiz liegt im Planen, Bauen und Tüfteln. „Fahren macht den kleinsten Teil des Spaßes aus“, schmunzelt der Modellsportler.

Ein Weltmeister im SMC: Johannes Zeuner Foto: Peter Schniederjürgen

Weltmeister Johannes Zeuner zieht mit seinem „Hydro I“ Runde um Runde. „Bei der WM geht es darum, in sechs Minuten so viele Runden zu fahren wie möglich“, erklärt er. Allerdings teilt er sich die Bahn mit bis zu fünf Kollegen oder Konkurrenten. Da ist Konzentration gefragt. Jeder überflüssige Meter kostet Zeit.

Johannes Zeuner ist ein Tüftler. Foto: Peter Schniederjürgen

Die Boote baut Johannes Zeuner gänzlich selbst. Abgesehen von Akkus und Motoren. In eine Negativform des Bootskörpers werden die Kunststoffmatten verpresst. Danach kommt die Technik an Bord. Rund ein viertel bis ein halbes Jahr kann schon mal für den Bau draufgehen. Für ihn wie auch die Sportsfreunde ist es aber der Kern der Sache, beim Basteln und Tüfteln an die Grenzen zu gehen. Johannes Zeuner treibt es damit auf die Weltspitze.

Bei Unfällen kommt die Rettung durch Jonas Groß. Foto: Peter Schniederjürgen

Dabei stellen seine und die anderen Rennboote schon recht ansehnliche Werte dar. Was passiert, wenn einmal so ein Boot sich überschlägt oder manövrierunfähig wird? Dann tritt die Rettung in Form von Jonas Groß auf den Plan. Jonas ist mit 13 Jahren noch sehr jung, aber schon ein altes Mitglied im SMC. Am Samstag war er für die Rettung der Boote zuständig. „Zurzeit arbeite ich an einer Segelrennjacht“, verrät er aus dem vereinseigenen Elektrorettungsboot.

Wer mehr über den Verein erfahren möchte, ist zum wöchentlichen Treffen eingeladen. Die SMCler treffen sich immer donnerstags um 19 Uhr im Vereinsheim (neben dem Anglerheim) an der Langst. Mehr Info unter www.smc-ahlen.de.