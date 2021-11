Freundeskreis plant für 2022 „auf Sicht“

Mit dem Vereinsschießen hat sich der Freundeskreis Ahlener Soldaten vor wenigen Wochen wieder aus der coronabedingten Zwangspause zurückgemeldet. Dennoch sieht sich der Vorstand noch weit entfernt vom Normalzustand.

„Wir planen zwar munter weiter, fahren aber lediglich auf Sicht“, sagt Vorsitzender Thomas Kras. Alles, was möglich sei, werde auch umgesetzt – aber immer unter der Prämisse, die jeweils geltenden Vorschriften zur Pandemiebekämpfung zu beachten. Angesichts steigender Fallzahlen sei beispielsweise in der Vorwoche entschieden worden, das traditionelle Grünkohlessen zum Jahresende erneut ausfallen zu lassen. „Vielleicht ist es im Januar oder Februar dann besser umsetzbar“, hofft Kras. „An dieser schönen Tradition wollen wir auf jeden Fall gerne festhalten“, betont Schriftführer Thorsten Beste.

Fahrt nach Düppel soll möglichst stattfinden

Nach bereits zweimaligem Ausfall wollen Soldaten und Zivilisten im Frühjahr 2022 wieder in Richtung Düppeler Schanzen aufbrechen. Die Einladung aus Dänemark liege bereits seit dem Besuch von Jens Peter Rasmussen, dem ehemaligen Kommandeur der Heeresunteroffiziersschule Sonderburg, vor. „Maximal 28 Personen könnten mitfahren“, so der Vorsitzende. „Erste Anmeldungen haben wir sogar schon, auch wenn die Fahrt vom 17. bis 19. April die Osterfeiertage streift.“ Parallel dazu arbeite der Freundeskreis wieder Tagesfahrten aus, unter anderem auf einen Übungsplatz der Bundeswehr.

Ungeachtet der Pandemieentwicklung packt der Verein in Kürze wieder Weihnachtspakete für Ahlener Soldaten, die derzeit in Mali und im Kosovo ihren Dienst ableisten. Am 31. März soll außerdem das Gedenken an die kampflose Übergabe der Stadt Ahlen im Jahr 1945 durch Oberfeldarzt Dr. Paul Rosenbaum und Colonel Sidney Hinds begangen werden. Dann wieder unter Beteiligung der Stadt Ahlen und des Aufklärungsbataillons 7 aus der „Westfalen-Kaserne“.

Signal an Mitglieder und Öffentlichkeit

Thomas Kras bedauert, für viele der in Planung stehenden Termine noch keine Details bekanntgeben zu können. „Die Handbremse ist noch ein wenig angezogen, aber uns ist es wichtig, unseren Mitgliedern und der Öffentlichkeit das deutliche Signal zu geben, dass wir weiterhin als Brücke zwischen den Soldaten und Zivilisten am Standort aktiv sind“, sagt er. Diese Verbindung werde am Sonntag wieder deutlich, wenn sowohl in der Kaserne als auch in der Stadt und den Ortsteilen unter Bundeswehr-Beteiligung der Volkstrauertag stattfindet.