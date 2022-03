Freundschaften müssen gepflegt werden

Die Patenschaft von Dolberg und der Ausbildungsunterstützungskompanie besteht schon seit drei Jahren. Aber die Pandemie sorgte für einen gewissen Stillstand. Der ist jetzt vorbei. Es zieht wieder Leben in die Beziehung ein.

Zwischen Dolberg und der Ausbildungsunterstützungskompanie des Aufklärungsbataillons 7 der Westfalenkaserne Ahlen besteht seit 2019 eine Patenschaft. Durch eine Umstrukturierung innerhalb der Bundeswehr Anfang 2020 änderten sich allerdings einige Zuständigkeiten. Die Ausbildungskompanie wurde dem Panzerbataillon 203 in Augustdorf unterstellt, blieb bis heute jedoch in der Westfalenkaserne ansässig. Die Führung wechselte ebenfalls. Major Jan Rütz übergab seine Kompanie an Major Daniel Schulz und die neue „Mutter der Kompanie“ wurde Oberstabsfeldwebel Stefan Sprenger, der Spieß Georg Distler ablöste.

Ortsschild vor dem Mannschaftsgebäude

Trotz Pandemie vertiefte sich in der Folgezeit die Patenschaft weiter. Im September wurde ein Dolberger Ortsschild vor dem Mannschaftsgebäude installiert. Abordnungen nahmen an Gelöbnissen teil und der Artilleriezug des Schützenvereins bereicherte Litzenübergaben. Auch ein gemeinsames Übungsschießen mit den Artilleristen wurde durchgeführt. Aufgrund der Kontaktregelungen fand alles im kleineren Rahmen statt.

Die Pandemie verhinderte jedoch nicht nur weitere Zusammenkünfte, insbesondere beim Dolberger Schützenfest, sondern auch die offizielle Besiegelung der „neuen“ Patenschaft mit der 5. Kompanie des Panzerbataillon 203. Dies wurde nun aber nachgeholt. Im Heimathaus leisteten die Partner die entsprechenden Unterschriften und tauschten die Patenschaftsurkunden aus.

Major Daniel Schulz (r.) bei der Schildübergabe Foto: privat

Bürgermeister Dr. Alexander Berger, Ortsauschussvorsitzender Philipp Gößling, Major Daniel Schulz, Oberstabsfeldwebel Stefan Sprenger, Ludger Markenbeck vom Heimatverein und Hans Droste vom Schützenverein besiegelten das neue Bündnis. Philipp Gößling betonte, dass eine Patenschaft nicht nur auf einer Urkunde existieren darf, sie müsse auch gelebt werden. Er verdeutlichte, dass es gerade in der heutigen von Selbstsüchtigkeit und Vereinzelung geprägten Zeit sehr wichtig sei, solche Freundschaften zu pflegen. Philipp Gößling ging auch auf die aktuelle Lage in Europa ein, er hätte dieses Szenario niemals für möglich gehalten, sagte er: „Gerade jetzt ist es wichtig, ein Signal für Zusammenhalt zu senden.“

Bürgermeister Dr. Alexander Berger pflichtete ihm bei: „Man sieht, wie wichtig die Bundeswehr ist. Die Bürger stehen zu den Soldaten. Es ist ein Zusammenspiel der Menschen, das macht es aus. Und ihr symbolisiert das mit dieser Beurkundung.“

Fahne mit Dolberger Wappen

Hans Droste und Ludger Markenbeck überreichten den Soldaten eine Fahne mit dem Dolberger Wappen und die Fahne vom Schützenverein. „Sie sollen vor eurem Mannschaftsgebäude wehen, die rot-gelbe 362 Tage und die grün-weiße drei Tage im Jahr“, sagten die Vereinsvorsitzenden mit einem Augenzwinkern. Major Daniel Schulz hatte ebenfalls ein Geschenk dabei. In Zukunft ziert das Kompaniewappen den Maibaum auf dem Dorfplatz.

„Dolberger Fleischspieße“, zubereitet vom „Ortsbürgermeister“ Philipp Gößling, rundeten den Abend ab.