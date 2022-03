Freundschaftsbaum in Einzelteile zerlegt

Veränderung am „Platz der Städtepartnerschaften“: Der Freundschaftsbaum musste am Donnerstag weichen.

Am Donnerstag wurde am „Platz der Städtepartnerschaften“ fleißig gewerkelt.

Viele Spaziergänger werden sich verwundert die Augen reiben, wenn sie den weiß-blauen Freundschaftsbaum am „Platz der Städtepartnerschaften“ nicht mehr vorfinden. Seit Donnerstag ist er verschwunden.

Aber hier waren keine junge Burschen unterwegs, die den Baum entwendet haben, um ihn gegen einige Liter Bier wieder herauszulösen. Dies wäre bei einem Gewicht von 1,5 Tonnen und einer Länge von 24 Metern auch kein leichtes Unterfangen gewesen. Es handelte sich vielmehr um eine notwendige Maßnahme.

Das Prachtstück war im Jahr 2019 dem Bürgermeister Dr. Alexander Berger von seiner Kollegin aus Penzberg, Elke Zehetner, als Geschenk übergeben worden. Die Jungritter aus Penzberg hatten den Baum, der im Februar 2019 in Penzberg geschlagen wurde, in zwei Teilen nach Ahlen transportiert. Vor Ort wurde dann der Freundschaftsbaum, unter Leitung des Maibaummeisters Hardi Lenk, zusammengeleimt und verschraubt.

Abbau des Freundschaftsbaums 2022 Foto: Städtepartnerverein

Gründe für die jetzige Entfernung dieses Baumes waren die Sicherheit und Standfestigkeit. Der Maibaum war seit Jahren der Witterung ausgesetzt. Es hatten sich Risse gebildet aus denen Pilze wuchsen, hatten mehrere Inspektionen ergeben.

Lob an den Baubetriebshof

Hans Hapke und Alois Steinkamp vom Ahlener Verein für Städtepartnerschaften hatten am Anfang der Woche schon die Schilder entfernt und weitere Vorbereitungen getroffen. Am Donnerstag wurde der Baum dann mit tatkräftiger Unterstützung von Mitarbeitern des Baubetriebshofes entfernt und in passende Stücke gesägt. Es gibt schon eine Idee, was man mit dem Restholz herrichten könnte. „An dieser Stelle ein dickes Lob an die Mitarbeiter des Betriebshofes für ihre tatkräftige Unterstützung, ohne die das Vorhaben nicht möglich gewesen wäre“, sagte Steinkamp gegenüber unserer Zeitung. Vielleicht gibt es ja auch wieder einen neuen Baum . . .