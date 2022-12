Friedensgruß bewegt das Publikum

Abwechslungsreich und stimmungsvoll gestaltete sich das Weihnachtskonzert in der Nicolaikirche. Und zum Abschluss durften alle mitsingen.

Weihnachtskonzert in der Nicolaikirche

Weihnachtlich dekoriert und bis auf den letzten Platz gefüllt bot die von der Schließung bedrohte Nicolaikirche einen hervorragenden Rahmen für ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert. Zu Beginn des Konzertes bedankte sich sich Kirsten Große Beikel-Krimphove bei den Gastgeberinnen dafür, dass sie mit ihren Chören die Räumlichkeiten für die musikalische Einstimmung im Advent nutzen durfte, war die St.-Pankratius-Kirche wegen der Malerarbeiten doch noch geschlossen.

Abwechslungsreich und stimmungsvoll präsentierten der Jugendchor „Sankt Pank“ und der Erwachsenenchor „Chornetto“ gemeinsam oder je für sich eine Liedauswahl, die musikalisch und inhaltlich überzeugte. Zwischen den Liedern trugen einzelne Chormitglieder Texte vor, in denen es wie in vielen Liedern um Gedanken zur Weihnachtsbotschaft und um Frieden ging.

Aufgenommen in den Chornetto-Chor

Besonders beeindruckend war dabei der von Oleksandra Oliinyk vorgetragene Friedensgruß. Sie war nach einem Vierteljahr Krieg mit ihrem Mann und sechs Kindern vor den heranrückenden russischen Truppen aus der Ukraine geflohen und hatte danach eine Bleibe in Vorhelm gefunden. Im Chornetto-Chor wurde sie mit ihrer besonderen Stimme gerne aufgenommen und begleitet. In ihrem Beitrag schilderte sie eindrucksvoll die Situation der Menschen in dem unter dem Krieg leidenden Land und schloss mit einem bewegenden Friedensgruß, den die Zuschauerinnen und Zuschauer mit kräftigem und anhaltendem Applaus unterstützten.

Zum Ende des Konzertes lud Kirsten Große Beikel-Krimphove die Gäste noch zum gemeinsamen Singen und zu Gesprächen bei Glühwein ein. Die in einem Sparschwein gesammelten und dem Förderverein zugedachten Spenden will dieser nicht für sich behalten sondern an das „Forum gegen Armut“ weitergeben.

Für den Förderverein der Vorhelmer Nikolaikirche bedankten sich abschließend die Sprecherinnen Christiane Hoke und Ingrid Gurhöfer bei Chorleiterin Kirsten Große Beikel-Krimphove, bei den Chören und beim Publikum für das eindrucksvolle Konzert.