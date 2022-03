Fröhliches Lüften in der Meinungsküche

„Lachen ist das beste Mittel zur Stärkung des Immunsystems und fast so wertvoll wie Klopapier.“ Mit dieser Devise plant Storno, das Kabarett-Projekt von Harald Funke, Thomas Philipzen und Jochen Rüther, derzeit die kommenden Auftritte recht kurzfristig. Dadurch will man die Durchführungswahrscheinlichkeit deutlich erhöhen. Fest steht: In der Ahlener Stadthalle geben sich die drei „Stornierer“ am Dienstag und Mittwoch (5. und 6. April) jeweils um 20 Uhr die Ehre. Dafür gibt es auch noch Karten.

Sonderinventur in der Weiterentwicklung

„Unsere Sonderinventur entwickeln wir permanent weiter. Wer es vor einer Weile erlebt hat, wird trotzdem sehr überrascht sein. Als Storno-Antikörper schreiten wir hochmotiviert und wie krisencoachende Leuchtfeuer aus der dunklen Jahreszeit“, so das Trio.

Während in Deutschland langsam die Masken fallen, wolle Storno in der Meinungsküche für fröhliches Lüften sorgen. Genug Stoff scheint es dafür allemal zu geben, wie erste Einblicke zeigen: „Deutschlands Freiheit wurde 20 Jahre am Hindukusch verteidigt. Ist sie jetzt weg? Und werden bald alle Kinder der Babyboomer in den Klima-Hungerstreik treten und so den Schweinestau noch vergrößern? Wir hatten schon immer das Motto: Deutschland. Gemeinsam. Lachen. Aber nie war es so wertvoll wie heute“, finden Philipzen, Funke und Rüther.

Konzentrat aus Analyse und Livemusik

Die Kritiker sind sich einig: Stornos Konzentrat aus kluger Analyse, originellem Zusammenspiel und Livemusik auf beeindruckendem Niveau verleiht dem Trio eine Sonderstellung auf deutschen Bühnen.

Die Kapazität der Stadthalle wurde auf maximal 60 Prozent der Sitzplätze reduziert. Dadurch sind die Abstände zwischen den Sitzplatzreihen deutlich vergrößert. Es gilt die am Veranstaltungstag gültige Coronaschutzverordnung des Landes NRW. Eintrittskarten sind zum Preis von 29, 25 und 22 Euro (je nach Kategorie) im Vorverkauf der Stadthalle,

20 00, sowie bundesweit bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Mitglieder der Kulturgesellschaft der Stadt Ahlen erhalten auf den Eintrittspreis fünf Euro Rabatt.