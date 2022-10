Früherkennung kann Leben retten

An Rathäusern und im Straßenbild sieht man im „Brustkrebsmonat Oktober“ die rosafarbene Schleife. „Pink Ribbon“ ist weltweit das Symbol im Kampf gegen Brustkrebs und seit Ende September auch wieder am Ahlener Rathaus zu sehen. Bürgermeister Dr. Alexander Berger und die Ärzte Prof. Dr. Walter Heindel und Dr. Ingeborg Henseleit haben vor dem Abschluss der Aktion auf die Möglichkeiten der Früherkennung aufmerksam gemacht, ein Zeichen der Solidarität mit den Betroffenen gesetzt und sie daran erinnert, auf sich und ihre Gesundheit zu achten.

2,3 Millionen Neuerkrankungen pro Jahr

Nach Auskunft von Walter Heindel, Direktor der Klinik für Radiologie am Universitätsklinikum und Leiter des Referenzzentrums Mammografie Münster, ist Brustkrebs mit etwa 2,3 Millionen Neuerkrankungen pro Jahr inzwischen die häufigste Tumorerkrankung weltweit. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in Berlin erkranken in Deutschland jährlich knapp 75 000 Frauen neu an Brustkrebs. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko. Mehr als 18 000 Frauen sterben jedes Jahr an dieser Erkrankung. Die systematische Früherkennung durch Mammografie-Screening ist laut Pressemitteilung neben der Entwicklung neuer Therapiemöglichkeiten entscheidend im Kampf gegen das Mammakarzinom.

Signifikant reduziertes Risiko

Wissenschaftliche Analysen der Landeskrebsregister Nordrhein-Westfalen haben gezeigt, dass Frauen bei regelmäßiger Teilnahme am Mammografie-Screening ein signifikant reduziertes Risiko haben, an einem fortgeschrittenen Brustkrebs zu erkranken. „Daraus lässt sich ableiten, dass diese Frauen eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit haben, an diesem Tumor zu sterben“, so Walter Heindel.

Frauen zwischen 50 und 69 Lebensjahren werden seit 2005 alle zwei Jahre zur Röntgenuntersuchung der Brust durch Mammografie-Screening eingeladen. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten des Früherkennungsprogramms als Regelleistung. Das Referenzzentrum Mammografie am Universitätsklinikum Münster ist eines der fünf Referenzzentren in Deutschland und seit 2005 für das Mammografie-Screening in Nordrhein-Westfalen zuständig.

Neue Räume in der Karlstraße

Seit Anfang des Jahres dient das Mammografie-Screening in der Karlstraße 3 in Ahlen der Brustkrebs-Früherkennung im Kreis Warendorf. In den neuen Räumen arbeitet ein sechsköpfiges Team unter Leitung der Ärztin Dr. Ingeborg Henseleit. Deutschlandweit gibt es 95 Screening-Einheiten an rund 400 Standorten, in Nordrhein-Westfalen 22 Einheiten an 85 Standorten, einer davon in Ahlen. Pro Screeningrunde nehmen in NRW mehr als 1,3 Millionen Frauen teil, was einer Rate von 55 Prozent entspricht.