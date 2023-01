Führerschein fürs Sportboot

Alle Interessierten an einem Sportbootführerschein See und Sportbootführerschein Binnen Motor, sind eingeladen zu einem Infoabend am Mittwoch (1. Februar) in der VHS, Altes Rathaus. Wolfgang Venne, selbst erfahrener Segler und Ausbilder, wird an diesem Abend über die Kurse, Prüfungen und Gebühren sprechen. Sollten Kurse zustande kommen, finden sie ab 14. Februar immer dienstags wöchentlich statt. Anmeldungen zum Infoabend unter vhs-ahlen.de.