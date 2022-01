Fünf Mediziner sind dabei

Laden ein zur Impfaktion in der nächsten Woche (v.l.): Dr. Alexander Berger, Dr. Stefanie Franke, Daniela Noack (Stadt Ahlen), Sibylle Kordes (JZ Ost) und Urim Kodzadziku (JZ Ost).

Auf steigende Infektionszahlen reagieren Stadt Ahlen und fünf niedergelassene Ärzte mit einer gemeinsamen Impfaktion am Samstag kommender Woche (22. Januar). Im Jugendzentrum Ost, Wetterweg 7, können sich Bürgerinnen und Bürger von 9 bis 13 Uhr ohne vorherige Anmeldung impfen lassen.

Getragen wird die Aktion von den Ärztinnen und Ärzten Stefanie Franke, Anja Dresen, Christoph Kuchta, Bernfried Leifeld und Michael Wülker, die zu diesem Anlass persönlich anwesend sein werden.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger: „Das beste Mittel gegen Ansteckungen mit Corona bleibt es, sich impfen und rechtzeitig boostern zu lassen.“

Neben einem wirksamen Impfschutz sei es zudem wichtig, jetzt auf vermeidbare Kontakte weitgehend zu verzichten und Mund-Nase-Masken zu tragen, wo Abstände nicht oder nur schlecht eingehalten werden können. Dies betreffe insbesondere den Aufenthalt in geschlossenen Räumen.

„Die Impfaktion im Jugendzentrum Ost ist eine gute Ergänzung zu der bestehenden Impf-Infrastruktur, die wir in Ahlen haben“, so Alexander Berger. Sein Dank gelte allen medizinischen Praxen und Dienstleistern, die sich seit Monaten an der laufenden Kampagne beteiligen.