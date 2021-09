Fünf Nachwuchskräfte startklar

„Jetzt sind wir erst einmal komplett“, erklärte Personalleiterin Michaela Hewel bei der Begrüßung der neuen Auszubildenden, die in dieser Woche bei der Stadtverwaltung gestartet sind. Nachdem zum 1. August insgesamt acht Auszubildende bei der Stadt begrüßt werden konnten, verstärken seit Monatsbeginn fünf weitere junge Menschen das „Team Ausbildung“ der Stadtverwaltung.

Neben Michaela Hewel gab Ausbildungsleiterin Ute Neufeld den Neuen wichtige Tipps für das erste Zurechtfinden im Verwaltungsleben mit auf den Weg, der diesmal bei vielen gleichsein wird. Immerhin streben vier der fünf Azubis das Ziel Notfallsanitäterin beziehungsweise Notfallsanitäter bei der Feuerwehr an. Patrica Aßmann, Hannah Fröhlich, Cathrin Janssen und Nils Behnke durften dann auch wenig später ihr „Feuerwehr-Outfit“ empfangen und sind inzwischen in Bocholt an der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie zur theoretischen Ausbildung.

Ganz anders werden die nächsten drei Jahre für Kai Niklas Gövert verlaufen. Erste Verwaltungsluft schnuppert er noch bis Anfang nächster Woche bei der Bauordnung, ehe es dann zum ersten Studienabschnitt zur Hochschule für Polizei und Verwaltung (HSPV) nach Münster geht.

Wer ebenfalls Interesse hat, die Ausbildung bei der Stadtverwaltung Ahlen zu machen, erhält Infos hier.