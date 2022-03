Fünf Verletzte durch Rauchgase

Fünf Menschen sind durch Rauchgase verletzt worden, nachdem sich am späten Montagnachmittag ein Feuer in einem Keller an der Ludgeristraße entwickelt hatte. Ursache war vermutlich ein defekter Kühlschrank.

Kellerbrand an der Ludgeristraße

Einsatz an der Ludgeristraße: In einem Keller hatte sich – vermutlich aufgrund eines Defekts an einem Kühlschrank – ein Brand entwickelt.

Fünf Verletzte melden Feuerwehr und Polizei nach dem Brand in einem Wohnhaus an der Ludgeristraße. Zahlreiche Einsatzkräfte waren am späten Montagnachmittag vor Ort, nachdem es zuvor eine starke Rauchentwicklung gegeben hatte.

Um 17.25 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Kellerbrand informiert. Dieser entstand vermutlich im Bereich eines Kühlschranks, hieß es später von Seiten der Ermittler. Der Qualm hatte sich beim Eintreffen der ersten Kräfte bereits durch den Flur im gesamten Gebäude verbreitet. Durch die Feuerwehr Ahlen wurde das Gebäude geräumt. Dazu musste eine Tür sogar gewaltsam geöffnet werden. Kellerbrand an der LudgeristraßeMax Lametz

„Alle Bewohner konnten zügig evakuiert und nach draußen gebracht werden“, so ein Feuerwehrsprecher. Insgesamt wurden fünf Personen durch den Rauch leicht verletzt. Die Räume wurden mit einem Hochleistungslüfter vom gröbsten Qualm befreit. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr Ahlen war mit einem Löschzug unter Leitung von Guido Feldhaus vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle, so dass ein Ausbreiten auf die oberen Geschosse verhindert werden konnte. Ob die Wohnung derzeit bewohnbar ist, konnten die Einsatzkräfte allerdings noch nicht sagen.

Die engere Brandörtlichkeit der Kellerräume wurde beschlagnahmt, hieß es am Dienstagmorgen von Seiten der Polizei. Was die genaue Brandursache gewesen ist, wird nun Gegenstand von Ermittlungen durch die Kriminalpolizei sein.