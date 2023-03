Fünf Verletzte nach Wohnungsbrand

Ein Sofa war vermutlich Ausgangspunkt eines Wohnungsbrands, der am Dienstagabend fünf Verletzte forderte. Die Feuerwehr musste zur Industriestraße ausrücken.

Einsatz an der Industriestraße

Brand an der Industriestraße in Ahlen: Einsatz für die Wehrleute.

Polizei und Feuerwehr wurden am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr wegen eines Wohnungsbrands an der Industriestraße alarmiert. Erste Einsatzkräfte konnten eine starke Verrauchung in dem Gebäude feststellen.

Drei Trupps unter Atemschutz

Die Feuerwehr leitete umgehend die notwendigen Brandbekämpfungs- maßnahmen ein. Einsatzleiter Marcel Reifel setzte insgesamt drei Trupps unter Atemschutz ein, die mit einem Wasser-Schaum-Gemisch gegen die Flammen im Wohnzimmer vorgingen.

Einsatzfahrzeuge sammelten sich an der Dolberger Straße. Foto: Feuerwehr

Brandherd war vermutlich ein Sofa, welches aus bisher ungeklärten Ursachen in Flammen geraten ist. Auch eine benachbarte Autowerkstatt wurde stark verraucht. Insgesamt fünf Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert.