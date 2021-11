„Funke Hoffnung“ glüht

Liebevoll dekorierte und beleuchtete Trecker, auch so einige Oldtimer, werden am 19. Dezember ein weiteres Mal durch alle drei Vorhelmer Ortsteile rollen. Die Aktion „Funken Hoffnung“ hatte im Vorjahr eine große Resonanz gefunden.

Im vergangenen Jahr hat die Lichterfahrt mit den liebevoll, weihnachtlich geschmückten Traktoren sehr viel Freude im Wibbeltdorf verbreitet. Da die Coronalage noch immer für viel Unsicherheit sorgt und vielen Menschen Sorgen bereitet, möchten die Landwirte in diesem Jahr die Aktion „Funken Hoffnung“ erneut starten.

„Nicht nur in Vorhelm, auch im übrigen Kreisgebiet starten wieder mehrere Züge an verschieden Orten“, erklärt Dirk Steltig. Der erste Zug „Funken Hoffnung“ findet am 4. Dezember im Flutgebiet im Ahrtal statt. Anschließend sind die Termine über den ganzen Advent verteilt. „Wir wollen unseren Zug am vierten Advent, also am 19. Dezember, rollen lassen. Beginn ist um 17 Uhr starten.“ Startpunkt ist der Hof von Clemens Thiemann, Rolandstraße 60, in Vorhelm-Bahnhof. Das Eintreffen der Trecker soll zwischen 16 und 16.30 Uhr erfolgen.

Rahmenprogramm in Vorbereitung

Unter Geleit der Polizei s‍‍etzen sich die Schlepper schließlich in Bewegung. Ende der Fahrt ist gegen 19 Uhr. Steltig: „Die Route wird ähnlich sein wie im Jahr vorher. Auch ein Rahmenprogramm am Dorfplatz ist in Planung.“ Details will er aber noch nicht verraten. „Wir freuen uns aber schon jetzt auf viele leuchtende Trecker – und leuchtende Kinderaugen!“

Nach der Auflösung des Zuges im Ortsteil Tönnishäuschen werden die Trecker direkt von der Straße geholt – bei ausgeschalteten Lichterketten. „Der Verkehr muss nach Beendigung der Fahrt unverzüglich störungsfrei fließen können“, nennt der Organisator eine Auflage der Ordnungsbehörde. „Auch die Corona-Regeln sind einzuhalten. Derzeit sieht es so aus, dass wir eine Draußen-Veranstaltung problemlos durchführen können.“