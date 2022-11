Für den Grusel-Kick zum Halloween-Haus

Das Halloween-Haus in Ahlen zog magisch an. Über 600 Schaulustige kamen für den Grusel-Kick. Besucherrekord!

Jan Kraska spricht von Besucherrekord. Noch nie zog es so viele Schaulustige zum Halloween-Haus an der Bodelschwinghstraße wie jetzt. „Super! Geil! Das habe ich mir nicht so heftig vorgestellt“ – hörte der Ahlener von denen, die das „Haus des Horrors“ am Montagabend gezielt ansteuerten, stehenblieben, staunten und vor schaurig schöner Kulisse Selfies in teils originellen Kostümen schossen.

Die Familie Kraska illuminiert ihr Halloween-Haus an der Bodelschwinghstraße in Ahlen. Foto: Ulrich Gösmann

Unter den Gästen auch viele Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in der ehemaligen Mammutschule, in der ukrainische Flüchtlinge untergebracht sind. Die Zahl der Besucher kann der Tüftler nur schätzen: „600 bis 700 dürften es gewesen sein.“ Vielleicht auch mehr. Konkreter zwei andere Zahlen: 400 Tombola-Lose seien verkauft worden – und 200 Waffeln. „Sie haben uns alles leergezogen. Wir mussten noch mal neuen Teig ansetzen“, freut sich Jan Kraska über die Resonanz.

Publikumslieblinge waren die drei sprechenden und singenden Kürbisse, der „Flying Ghost“ und das „Monster in a Box“, das immer wieder in dichtem Nebel versank.

„Im nächsten Jahr werden wir noch ein paar Zappelbeine dazugesellen“, kündigt der 38-Jährige schon jetzt eine Fortsetzung an.