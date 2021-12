Für den guten Zweck runden manche Kunden gerne auf

Das Weihnachtsfest naht. Höchste Zeit also, um das eigene Wohnzimmer mit einem Tannenbaum zu schmücken. Schöne Exemplare gab es am Samstag etwa bei der Katholischen Landjugend (KLJB), die mit ihrem traditionellen Weihnachtsbaumverkauf für den guten Zweck startete.

Vor dem ehemaligen Feinkostgeschäft Dahlhoff an der Eschenbachstraße, an der St.-Elisabeth-Kirche sowie an der St.-Josef Kirche boten die Mitglieder der Landjugend Nordmänner verschiedener Größen von etwa 1,40 bis drei Meter an. Ein Angebot, das auf große Resonanz stieß. „Es läuft sehr gut“, freute sich Jan Schlotmann vom KLJB-Vorstand darüber, dass an der Elisabeth-Kirche schon nach zwei Verkaufsstunden zwei Drittel der verfügbaren Edeltannen vergriffen waren. Am Ende des Tages waren es dort um die 60 Bäume, die einen Abnehmer fanden. An den beiden anderen Standorten jeweils ähnlich viele.

Der Erlös der Aktion, die es seit 41 Jahren gibt, kommt in diesem Jahr dem ASB-Wünschewagen zugute. Bei diesem ehrenamtlichen Projekt geht es darum, schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase noch einen echten Herzenswunsch zu erfüllen, etwa eine letzte Reise ans Meer oder noch einmal mit dem Lieblingsfußballverein live im Stadion mitfiebern zu können.

Anliegen wie diese unterstützen viele Käufer seit Jahren gerne. „Die meisten hier sind Stammkunden“, sah Schlotmann viele bekannte Gesichter. So unter anderem Familie Füchtenhans. „Ich habe hier früher auch gestanden und Weihnachtsbäume verkauft“, berichtete Jan Füchtenhans, der sich gemeinsam mit seiner Frau Isi ein passendes Exemplar fürs heimische Wohnzimmer aussuchte. „Wir unterstützen den guten Zweck gerne“, waren sich beide einig. Ein Anliegen, mit dem sie nicht allein waren: Viele Käufer zeigten sich sogar großzügig und rundeten den Preis auf, um Gutes zu bewirken.

Um den Transport für die Käufer zu vereinfachen, wurden die Tannen an den drei Verkaufsstellen von den Mitgliedern der Landjugend eingenetzt. Eine Aufgabe, die unter anderem Clara Quante, Julia Pollmeier und Lena Schlieper übernahmen. „Für den guten Zweck helfen wir gerne mit“, betonten sie. Zudem mache der Verkauf auch jede Menge Spaß. Für das leibliche Wohl der über 20 eifrigen Helfer hatte der KLJB-Vorstand mit Brötchen und heißem Kakao gesorgt.

Auch am kommenden Samstag (18. Dezember) werden zugunsten des ASB-Wünschewagens wieder an den drei genannten Stellen in der Zeit zwischen 8.15 und 12.30 Uhr Weihnachtsbäume verkauft. Solange der Vorrat reicht.