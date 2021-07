Für den Notfall gut gerüstet

Volksbank spendet „Defi“ an TuS Westfalia

Im Jahr 2019 sackt ein Tennisspieler auf der Anlage des TuS Westfalia zusammen – Herzinfarkt. Der Spieler überlebt, seitdem aber ging in der Tennisabteilung die Frage um, wie man auf solche Fälle besser vorbereitet ist. Ein Defibrillator sollte her, als Spender wurden die Volksbank und die Volksbank-Stiftung Via gefunden.

„Die Unterstützung ist sehr gut angekommen“, freute sich Markus Hackenjos, Vorsitzender der Tennisabteilung. Er nahm das Defibrillator-Set zusammen mit Gesamtvereinsgeschäftsführer Ludger Inkmann am Donnerstagnachmittag von Volksbankdirektor Michael Vorderbrüggen und dem Vorhelmer Filialleiter Eckhard Schüler entgegen.

Der TuS Westfalia hatte sich vor der Anschaffung des „Defis“ viele Gedanken gemacht: Hier half vor allem Vereinsmitglied Ralf Lütkecosmann, der der Berufsfeuerwehr Dortmund angehört und zukünftig als Geräteverantwortlicher fungiert.

Sprachsteuerung leitet ungeübte Nutzer

Das Gerät hat eine Sprachsteuerung und leitet im Notfall auch ungeübte Nutzer. Darüber hinaus kann es als Kombigerät nicht nur bei Erwachsenen eingesetzt werden, sondern auch bei Kindern. Eine Beatmungsmaske und auch Einwegrasierer runden das Set ab. Letztere können genutzt werden, um eine bessere Haftung der Kontakte des „Defis“ auf dem Körper zu gewährleisten.

Bereits 20 Vereinsmitglieder wurden bereits vom Ahlener Unternehmen Medizintechnik Bursch, das das Gerät geliefert hat, eingewiesen. Das sollte aber nicht alles sein, um im Ernstfall gewappnet zu sein. Deshalb wurde zusätzlich noch ein Erste-Hilfe-Kurs durchgeführt. Schließlich kam es auch bei einem Fußballspiel in den vergangenen Monaten zu einer anderen schweren Verletzung, die einen Rettungshubschraubereinsatz auslöste. „Im Sport ist es möglich, dass schnell etwas passiert“, sah Volksbankdirektor Michael Vorderbrüggen die Unterstützung als sinnvoll an. Er hoffte aber trotzdem, das Gerät möge nicht zum Einsatz kommen.