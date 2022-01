Für ein gutes Miteinander in Südost

Seit 2019 wurden in Ahlen im Rahmen des europäischen „Interreg-Programms“ zwei Projekte zur Förderung des Zusammenlebens in Wohnquartieren realisiert: Der Nachbarschaftstreff in einer Vivawest-Wohnung am Föhrenweg und das „Green Team Ahlen“. Die Finanzierung der Projekte ist zum Ende des Jahres ausgelaufen. Die Vivawest-Stiftung wird im Anschluss die Förderung dieser Projekte in den Vivawest-Quartieren übernehmen.

Engagement für die Gemeinschaft

Wie müssen öffentliche Räume zukünftig bewirtschaftet werden, damit sich die Menschen dort gerne aufhalten und sicher fühlen? Wie müssen Wohnquartiere aufgebaut, eingerichtet und gepflegt werden, damit die Bewohnerinnen und Bewohner dort länger glücklich und in Gemeinschaft leben können? Wie können Bürger eine eigenverantwortliche Rolle einnehmen und wie kann man ihr Engagement für die Gemeinschaft fördern? In den Niederlanden und in Deutschland beschäftigen sich im Rahmen des „Interreg-Projekts“ Stadtbildpflege 2.0 Gemeinden und Wohnungsgesellschaften mit diesen Fragestellungen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit Anfang 2019 liefen insgesamt zehn Feldversuche in Ahlen, Emsdetten, Enschede und Hengelo zur Förderung des Zusammenlebens der Bewohner verschiedener Wohnquartiere. Diese wurden aus Mitteln des europäischen Fonds für regionale Entwicklung des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW sowie der Provincie Overijsel finanziert.

Nachbarschaftstreff für Jung und Alt

Im Quartier Ahlen-Südost wurden in Zusammenarbeit mit Vivawest zwei Projekte zur Förderung der Lebensqualität und des Zusammenlebens realisiert: So wurde im Sommer 2021 in einer Vivawest-Wohnung am Föhrenweg ein Nachbarschaftstreff für Jung und Alt eröffnet. Aktuell kommen dort montags und mittwochs hauptsächlich Kinder und Jugendliche aus der Nachbarschaft zusammen und spielen, kochen und lernen gemeinsam. „Neben Freizeitangeboten und Hausaufgabenhilfe für jüngere Mieter können wir unser Angebot für Erwachsene bei Bedarf auch um Unterstützung bei Behördengängen oder zusätzliche Beratungsangebote erweitern“, sagt Hermann Huerkamp, Geschäftsführer des Stadtteilforums Süd/Ost, das den Nachbarschaftstreff betreibt. „Uns sind ein gutes Miteinander und eine gute Nachbarschaft in unseren Quartieren sehr wichtig. Treffpunkte wie der am Föhrenweg fördern die nachbarschaftliche Vernetzung“, sagt Wilfried Born, Leiter des Vivawest-Kundencenters in Ahlen.

Verschönerung des Wohnumfelds

Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren, die sich für Umweltthemen interessieren und sich für ein sauberes und schönes Wohnumfeld engagieren möchten, bilden das „Green Team“, das zweite Ahlener „Interreg-Projekt“. Sie treffen sich seit Anfang 2019 regelmäßig an jedem dritten Samstag im Monat in der Kolonie. Wenn das „Green Team“ in Aktion tritt, geht es immer um Ökologie. Mal wird sauber gemacht und Müll gesammelt und bei einem anderen Treffen wird das Wohnumfeld durch eine bunte Bepflanzung verschönert – so zum Beispiel im Kreisverkehr am Eckelshof. Auch dieses Projekt wird vom Stadtteilbüro und vom Wohnungsunternehmen Vivawest begleitet.

Besonders Kinder und Jugendliche kommen zum Nachbarschaftstreff am Föhrenweg. Hier wird gespielt, aber auch gemeinsam gelernt. Foto: Vivawest

Die Mieterinteressengemeinschaft (MIG) fungiert dabei zudem als Ideengeber. Bruno Kolekta, Vorsitzender der MIG, begleitet die Jugendlichen bei ihren Einsätzen: „Es geht darum, junge Menschen für Umweltthemen zu sensibilisieren und sie an der Pflege ihres Wohnumfelds teilhaben zu lassen“, sagt er. „Auch dieses Projekt passt hervorragend zu Vivawest“, so Wilfried Born. „Denn ein gepflegtes Wohnumfeld liegt uns als Vermieter am Herzen. Wenn sich Mieter dabei mit einbringen – in diesem Fall die jüngeren –, dann fördert das die Identifikation mit dem eigenen Quartier und sie werden ganz nebenbei an ökologische Themen herangeführt.“

Initiativen werden fortgeführt

Beide Initiativen – der Nachbarschaftstreff und das „Green Team“ – werden nach dem Auslaufen des „Interreg-Projekts“ durch die Vivawest-Stiftung fortgesetzt und weiter gefördert. „Treffpunkte im Quartier und eine sinnvolle Kinder- und Jugendarbeit wirken der Anonymität entgegen und tragen dazu bei, dass sich unsere Mieter langfristig bei Vivawest zu Hause fühlen“, sagt Uwe Goemann, Geschäftsführer der Vivawest-Stiftung. „Der Anfang ist gemacht, nun geht es darum, die Angebote zur nachbarschaftlichen Vernetzung zu etablieren und auszubauen“, ergänzt er.

Die Wohnungsgesellschaft Vivawest bewirtschaftet in Ahlen rund 2150 Wohneinheiten, davon entfallen 722 Wohnungen auf das Quartier Südost.