Fusion ist nach wie vor Thema

Vor kurzem gab es zwar keine reguläre Ausgabe des Festivals „Tönnis rockt“, aber immerhin die „kleine Schwester“ mit dem Namen „Tönnisröckchen“. Am Freitag konnten sich die Mitglieder des 1. FC Tönnishäuschen auch wieder zur Jahreshauptversammlung in der Alten Schule zusammenfinden. Zwei Zeichen dafür, dass das Vereinsleben wieder Schwung aufnimmt.

„Wir können uns langsam wieder in normalen Bahnen bewegen“, begrüßte der Vorsitzende Andreas Scheffer die Mitglieder. In seinem Geschäftsbericht bedankte er sich dafür, dass einige Freiwillige im Sommer den Sportplatz von Unkraut befreit haben. „Der ist jetzt in einem guten Zustand“, sagte Scheffer. und richtete seinen Blick erneut auf „Tönnisröckchen“, das als abgespeckte Version des Klassikers „Tönnis rockt“ mit nur 100 Zuschauern und drei Bands aus der Alten Schule durchaus zu überzeugen wusste. „Das kleinere Format hatte für viele Charme“, berichtete der Vorsitzende von zahlreichen positiven Rückmeldungen.

Bei den anschließenden Wahlen waren aufgrund der ausgefallenen Versammlung im Vorjahr sämtliche Vorstandsposten neu zu besetzen. Nach der einstimmigen Wiederwahl von Andreas Scheffer galt es, einen neuen Stellvertreter zu finden, da der bisherige zweite Vorsitzende, Adrian Siwon, weggezogen ist und daher nicht mehr zur Verfügung stand. Seine Nachfolge tritt Jörg Nickholz an. Kassiererin bleibt Andrea Hoppe und als Beisitzer wurden André Friemel und Frank Scherlitz gewählt.

Im Zentrum der Versammlung stand dann der Ausblick auf das kommende Jahr. Die entscheidende Frage dabei: Wird es „Tönnis rockt“ geben? „Stand jetzt könnte es stattfinden“, zeigte sich Scheffer diesbezüglich optimistisch und nannte als Termin den 6. August. Unter welchen Bedingungen das auch überregional beliebte Musikfestival stattfinden kann, stehe aber noch nicht ganz fest. „Wir müssen schauen, wie wir das konkret machen können.“ Weiterhin auf der Agenda des Vereins steht das Nachholen einer Helferparty für alle, die dabei mitgeholfen haben, die neue Hütte am Sportplatz aufzubauen. Bald soll es im Kapellendorf auch regelmäßig eine neue Sportart geben. Dem Bogenschießen will der Verein im kommenden Frühjahr einen „Schnuppertag“ widmen und diese Sportart dann für seine Mitglieder anbieten.

Nach wie vor im Raum steht eine Fusion des 1. FC Tönnishäuschen mit dem Verein „Tönnishäuschen – Unser Dorf“. Scheffer: „Das würde sich auf lange Sicht anbieten, weil beide Vereine sich mit ähnlichen Themen befassen.“ Jedoch gelte es, einen gemeinsamen Verein „mit Leben zu füllen“, was bedeute, dass man Leute finden müsse, die dort federführend die Geschicke leiten. „Die Bereitschaft ist nach wie vor da“, so Scheffer, der darauf hinwies, dass es zwar bereits Gespräche gegeben habe, ein Zusammenschluss aber pandemiebedingt noch nicht in konkrete Bahnen gelenkt werden konnte. „Wir bleiben am Ball.“