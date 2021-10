Ganz nah am Original

„Kings of Floyd“ in der Stadthalle

Mit toller Akustik und einer ausgeklügelten Lichtshow wollen „Kings of Floyd“ am Samstagabend in der Stadthalle die Besucherinnen und Besucher ein weiteres Mal überzeugen.

Die Rockband „Kings of Floyd“ gastiert am Samstag (9. Oktober) nach drei Jahren mal wieder in der Stadthalle. Als eine der besten deutschen Pink-Floyd-Coverbands macht die siebenköpfige Musikgruppe um 20 Uhr Im Rahmen ihrer „High Hopes Tour 2021“ Station in Ahlen.

In einer tollen Live-Inszenierung möchten die Musiker von „Kings of Floyd“ erneut unter Beweis stellen, dass sie mit musikalischer Extraklasse, einem hervorragenden Bühnen-Design und großartigem Sound ihre Sonderstellung in Deutschland zu Recht einnehmen.

Bandleader Mark Gillespie

Der englische Bandleader und Sänger Mark Gillespie, der in Ahlen geborene Gitarrist Maurus Fischer, Keyboarder Jürgen Magdziak, Bassist Hans Maahn, Schlagzeuger Berni Bovens, Saxofonist Bernd Winterschladen und Backgroundsängerin Lucy Wende sind mit ihrem Können stets ganz nahe an der Originalmusik der legendären Rockband Pink Floyd. Das hat die Band bereits mehrfach bei ihren Auftritten in Ahlen bewiesen und sie wird ihr Publikum auch am Samstag wieder auf eine wunderbare musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase von Pink Floyd mitnehmen.

Kings of Floyd mit Gitarrist Maurus Fischer (l.) und Saxofonist Bernd Winterschladen Foto: Werner Fechner

Von „Meddle“ (1971) über „Dark Side of the Moon“ (1973), „Wish You Were ­Here“ (1975), „Animals“ (1977) bis zu „The Wall“ (1979 und weiteren bekannten Stücken bietet die Tribute­-Band alles, was die Erinnerung an die Legende aufleben lässt.

Der großartige Sound, mit dem sich die Musiker von „Kings of Floyd“ vorstellen, entspringt der Tatsache, dass sich die Bandmitglieder soweit wie nur eben möglich am Originalklang der einzelnen Stücke bewegen.

Hinzu kommen die zahllosen Lichteffekte, die von Laserstrahlen und diversen Projektionen auf eine große runde Leinwand erzeugt werden. Die Kombination von Akustik und Lichtshow machen den Konzertabend zu einem Erlebnis, das die Besucher so schnell nicht vergessen werden.

Tickets gibt es im Vorverkauf der Stadthalle, Telefon 20 00.