Gärten öffnen sich wieder: Wer will sein Paradies präsentieren?

Wer will sein grünes Paradies zum „Tag der offenen Gärten“ für Besucher öffnen? Die Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ hat einen Aufruf gestartet.

In der Zeit vor Corona gab Leitstellen-Mitarbeiterin Anne Althaus am Mittrops Hof traditionell den Startschuss zum Tag der offenen Gärten.

„Endlich können wir wieder vor Ort die wunderschönen Gärten besichtigen“, frohlockt Anne Althaus von der Leitstelle „Älter werden in Ahlen“. Nachdem pandemiebedingt der „Tag der offenen Gärten“ in den Jahren 2020 und 2021 ausgefallen war, dürfen die Gartenbesitzer in diesem Jahr wieder in gewohnter Form ihre Pforten für Besucher öffnen.

Für alle Personen, die ihren Garten zu diesem Zweck für einen Blick interessierter Bürger zur Verfügung stellen wollen, lädt die Leitstelle zu einem Informations-Nachmittag 25. April (Montag) von 16.30 bis 18 Uhr auf Mittrops Hof, Görlitzer Straße 1c, ein.

Infoveranstaltung geplant

„Angesprochen sind alle Gartenbesitzer – egal, ob es sich um einen Themengarten, einen Bauerngarten oder einen naturbelassenen Garten handelt. Die Vielfalt macht es aus“, sagt Anne Althaus. Auch Kleingärtner seien dazu eingeladen, an dem Tag teilzunehmen und ihre kleinen Paradiese zu präsentieren.

Bei der Informationsveranstaltung soll gemeinsam mit den Gartenbesitzerinnen und -besitzern auch ein konkreter Termin für den „Tag der offenen Gärten“ festgelegt werden. „Irgendwann im Laufe des s Juni wäre gut, weil dann die Sträucher und Pflanzen am schönsten blühen“, erklärt Anne Althaus.

Für die Informationsveranstaltung bittet die Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ bis zum 22. April um vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 59743 oder per E-Mail an althausa@stadt.ahlen.de.