Der Ahlener Sparwille beim Gas lässt sich an aktuellen Stadtwerke-Zahlen ablesen: Wetterbereinigt wurde in diesem Jahr 7,5 Prozent weniger verbraucht. Das Wetter mit eingerechnet sogar 18,5 Prozent.

Muss das jetzt schon sein? Der Sparwille liest sich in Ahlen an den aktuellen Stadtwerke-Zahlen ab.

„Sensationell“ nennt Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Alfred Kruse das, was Ahlener in diesem Jahr bereits an Gas einsparten. „Davon haben wir über Jahrzehnte nur geträumt.“