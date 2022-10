Gaspreiserhöhung fällt niedriger aus

Da die Gasbeschaffungsumlage seitens der Bundesregierung kurzfristig wieder abgeschafft wurde, fallen die damit verbundenen Kosten nicht an. Die Preiserhöhung zum 1. November falle damit deutlich niedriger aus als ursprünglich geplant, wie die Stadtwerke Ahlen am Freitag mitteilen. Konkret bedeutet das für Tarifkunden statt wie bisher vorgesehen 4,10 Ct/kWh nur noch eine Erhöhung um 0,85 Ct/kWh brutto. Der Wegfall der Gasbeschaffungsumlage werde in vollem Umfang weitergegeben. Ebenso werde die mittlerweile beschlossene Mehrwertsteuersenkung automatisch berücksichtigt.

Eine Abgrenzung der Zählerstände wird automatisch zum 1. November vorgenommen. Mit Blick auf das von der Bundesregierung angekündigte Hilfspaket (unter anderem zur geplanten „Gaspreisbremse“) und um eventuelle Nachzahlungen mit der Jahresverbrauchsabrechnung zu vermeiden, empfehlen die Stadtwerke, die Abschläge unverändert zu lassen. Zum 1. Januar 2023 werden dann unter Berücksichtigung der kommenden Regelungen alle Abschläge aktualisiert.

Um bei Rückfragen längere Wartezeiten am Telefon zu vermeiden, empfehlen die Stadtwerke eine Kontaktaufnahme per E-Mail über info@stadtwerke-ahlen.de. Noch bequemer sei die Nutzung des Kundenportals unter portal.stadtwerke-ahlen.de. Aktuelle Informationen gibt es zudem stets im Internet unter www.stadtwerke-ahlen.de.