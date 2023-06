Gäste setzen bei „to go“ auf Grün

Die Stadthalle Ahlen hätte im vergangenen halben Jahr 40 Kilo Aluminium mehr Verpackungsmüll in Umlauf gebracht, hätte sie nicht auf das grüne Mehrwegsystem umgestellt. Geschäftsführer Andreas Bockholt spricht von großem Erfolg. Ebenso Jannine Dorn, die im Büz die Küche koordiniert.

Stadthallen-Geschäftsführer Andreas Bockholt verdeutlicht die Müllreduzierung am Gewicht von drei Kisten Mineralwasser.

Drei Kisten Mineralwasser haben Gewicht. Die müsste Andreas Bockholt auf die Waagschale setzen, um gegenzugewichten, was seit Anfang Januar an Verpackungsmüll das Stadthallen-Restaurant nicht verlassen hat. Die federleichten Aluschalen, in denen das Mittagsessen mit nach Hause genommen werden kann, scheinen seit Einführung der grünen Mehrwegbehälter aus der Mode geraten. Ähnlich sieht's im Bürgerzentrum aus. Grün wirkt.