Gebasteltes aus dem Offenen Ganztag

Gestecke zieren jetzt die Esstische in den Ludgeri-Höfen. Und die sind nicht einfach gekauft, sondern was ganz besonderes.

Geschenkübergabe in den Ludgeri-Höfen

Andrea Greve (l.), Stefanie Markey (2.v.r.) und Irene Janzen (r.) übergaben die Präsente in den Ludgeri-Höfen.

Da war die Freude in den Ludgeri-Höfen groß: Die Mitarbeiterinnen des Offenen Ganztags (OGS) der Barbaraschule haben mit den Kindern in den vergangenen Wochen fleißig gebastelt und für alle Bewohnerinnen und Bewohner eine weihnachtliche Überraschung vorbereitet. In dieser Woche wurde der Geschenkkorb überreicht.

In der Wohngemeinschaft zieren nun schöne Gestecke die Esstische, und für die über 30 Mieterinnen und Mieter wurden Schneemänner mit LED-Lichtern und einer Geschichte verteilt. „Wenn die Corona-Pandemie es zulässt, werden wir mit den Kindern regelmäßig zu den Ludgeri-Höfen kommen und mit den Bewohnern etwas unternehmen, wie singen, basteln und Spiele spielen“, sagte Irene Janzen, Leiterin der OGS. „Es ist so schön, wenn Jung und Alt sich begegnen können“, ergänzte Stefanie Markey.