Gebende werden zu Beschenkten

Reich mit Feldfrüchten geschmückt war der Altar zum Erntedankfest in der Kapelle Borbein. Und während des Gottesdienstes wuchs die Vorfreude auf das mitgebrachte Fingerfood, das zum gemütlichen Beisammensein bereitgestellt worden war.

Erntedankfest in Borbein

Beim Erntedankfest brachte Ulla Schulze Rötering (r.) frisch geschmierte Schnitten an Frau und Mann.

Den Bereich vor dem Altar frisch mit Feldfrüchten geschmückt hatte das Kirch­ortteam der Kapelle Borbein in dem kleinen Gotteshaus am Sonntagvormittag. Der Grund lag nahe, es wurde mit einem Gottesdienst das Erntedankfest gefeiert. Anschließend wurde vor der Kapelle gemütlich das von den Gottesdienstbesuchern mitgebrachte Fingerfood kredenzt.

Ein Fest des Dankes

„Hoffentlich lassen ihnen die Zugaben hier den Mund während des Gottesdienstes nicht zu wässrig werden“, unkte Pfarrer Dr. Ludger Kaulig zu Beginn der Eucharistiefeier beim Blick auf die zunächst im Kirchenraum gesammelten Fingerfoodgaben. Die Gottesdienstbesucher hielten die gute Stunde bis zum Ende aus.

In seiner Predigt bekannte Dr. Ludger Kaulig, dass er das Erntedankfest als Fest des Dankes mag: „Dank verändert uns, weil wir um den Geber wissen.“ Das stelle deshalb auch immer persönliche Bezüge her, der Dank macht die Gebenden ebenfalls zu Beschenkten.

Das Kirchortteam hatte vor dem Altar ein Ensemble mit Feldfrüchten aufgebaut, links davon sind auf einem Tisch die gesammelten Fingerfoodgaben zu sehen. Foto: Ralf Steinhorst

Zwar ist der Dank für die Ernte traditionell, führte Kaulig weiter aus, es bleibe aber trotzdem zu hoffen, dass es trotz zunehmender Industrialisierung in der Landwirtschaft auch dabei bleibt. Auch solle der Dank nicht nur auf Ernteerträge beschränkt sein, denn ein Dank habe viele Facetten. In der heutigen Zeit besonders sei der Dank für Energie, die uns geschenkt werde, der Dank für die Gabe füreinander da zu sein, wie in der Corona-Pandemie, oder der Dank für Menschen, die uns nahe stehen. „Diesen Dank zu fassen, kann den Glauben wieder neu entfachen“, resümierte Dr. Ludger Kaulig.

Weintrauben aus Borbein

Der Gottesdienst war verbunden mit der Segnung der Feldfrüchte im Ensemble vor dem Altar, den Erntegaben. „Jetzt freue ich mich auf das Naschen“, schloss der Pfarrer den Gottesdienst, schloss aber zuvor noch schnell eine Wissenslücke: Ob denn die bereit gestellten Weintrauben auch aus dem Anbau der Bauerschaft Borbein kommen? Zu seinem Erstaunen wurde diese Frage von einigen Gottesdienstbesuchern bejaht.