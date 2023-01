Geburtenrate bleibt weiter hoch

Wie viele Geburten oder Hochzeiten gab‘s 2022? Und was waren die beliebtesten Vornamen? Die aktuelle Statistik legt jetzt das Standesamt Ahlen vor.

Neue Gesichter im Standesamt: Ralf Goldstein ist seit Anfang Oktober Gruppenleiter. Er hat die Nachfolge von Ralf Feldmann angetreten, der in den Ruhestand gegangen ist. Der 49-Jährige aus Lippetal hatte zuvor fast 30 Jahre im Bürgerbüro und beim Standesamt der Stadt Beckum gearbeitet. Seine Stellvertreterin ist Julia Möller, die Mathilde Westhues ablöst. Julia Möller hatte 1999 bei der Stadt Ahlen ihre Ausbildung begonnen und ist jetzt über den Bürgerservice und die Umweltbetriebe ins Standesamt gekommen. Beide haben die Feuertaufe mit Bravour gemeistert und seit Oktober bereits 22 beziehungsweise zwölf Trauungen vorgenommen. Am Donnerstag gaben sie Einblick in die Standesamtsstatistik 2022.

205 Paare getraut

Getraut haben sich im abgelaufenen Jahr insgesamt 205 Paare, das sind 33 mehr als im Vorjahr. Zwei Eheschließungen wurden für Menschen des gleichen Geschlechts beurkundet, in beiden Fällen waren es Frauen. Die meisten Paare haben als Familienname den Namen des Ehemannes angenommen, 21 Paare haben keinen gemeinsamen Ehenamen, 13 Paare tragen den Namen der Frau und 18 frisch Verheiratete wählten den Familiennamen mit Hinzufügung des bisherigen Familien- oder Geburtsnamens.

Von Mai bis September wurden die meisten Ehen geschlossen, allein 29 im September und 24 im August. Zum Ende des Jahres gaben sich 27 Paare das Ja-Wort. Blickt man auf die Zehn-Jahres-Statistik, dann waren 2017 mit 240 und 2019 mit 247 Eheschließungen die beliebtesten Jahre, der Durchschnitt pro Jahr liegt bei 219.

Die Geburtenrate blieb in Ahlen im Vergleich zu den Vorjahren mit 1186 Kindern auf hohem Niveau. Davon waren 571 weiblich und 615 männlich. Es gab zwei Nachbeurkundungen aus dem Ausland. Im Zehn-Jahres-Vergleich wurden durchschnittlich 1045 Geburten im Standesamtsbezirk Ahlen pro Jahr beurkundet.

Zugenommen hat die Beurkundungen von Sterbefällen im vergangenen Jahr. Die Zahl lag bei 665 und damit um 27 höher als noch 2021, Tendenz steigend. Bei den Todesfällen handelte es sich um 308 männliche und 357 weibliche Personen.

Ella und Felix ganz vorne

Immer wieder mit Spannung erwartet – die beliebtesten Namen für den Nachwuchs: Ralf Goldstein sieht den Trend zu alten Namen und hat sie dokumentiert: Ella, Emilia, Emma, Mira und Charlotte führen bei den Mädchen die Hitliste an, bei den Jungen waren Felix, Finn, Noah, Paul und Leo besonders gefragt. Im Vorjahr hatten Emily auf Platz eins bei den Mädchen und Noah bei den Jungen gelegen.

Flexibilität zählt beim Standesamt Ahlen zum Kundenservice. „Wenn die Unterlagen vollständig sind, kann das Paar nach wenigen Tagen heiraten“, sagt Ralf Goldstein. Trauungsorte sind je nach Wahl das Rathaus, das Alte Rathaus, das Heimatmuseum, die Mühle Vorhelm und das Heimathaus Dolberg.